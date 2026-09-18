Владимир Зеленский объявил о создании новых транспортных коридоров в Карпатах

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

В Карпатском макрорегионе планируется развивать новые транспортные коридоры, логистические хабы и терминалы, а также складские, перерабатывающие и промышленные мощности. Владимир Зеленский заявил, что опыт военного времени необходимо преобразовать в постоянную инфраструктуру, которая укрепит торговлю и экономические связи между странами региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 18 сентября.

Реклама

Какую инфраструктуру планируют развивать

Президент Украины заявил, что одним из ключевых направлений развития Карпатского макрорегиона должна стать транспортная и логистическая инфраструктура.

Речь идет о создании новых транспортных коридоров, логистических хабов и терминалов. Также планируется расширять перерабатывающие и складские мощности и развивать промышленное производство.

По словам Зеленского, во время полномасштабной войны скоординированная работа дорог, железных дорог и портов Украины и соседних государств помогла сохранить торговые связи даже в самых сложных условиях.

Читайте также:

"Нам нужно превратить эту устойчивость в постоянную инфраструктуру, а не во временное решение военного времени", — отметил президент.

Энергетика станет отдельным направлением

Примерно половину общего инвестиционного портфеля Карпатского макрорегиона составляют энергетические проекты.

Среди них — развитие солнечной и ветровой генерации, систем накопления энергии, новых соединительных сетей, а также использование украинских подземных газохранилищ.

Отдельно предложили создать Карпатский ветроэнергетический кластер общей мощностью 1,5 ГВт.

К проектам хотят привлечь общины

По словам Зеленского, Европейский Союз готов поддержать развитие Карпатского макрорегиона. Он объединяет территории, связанные с Балтийским, Альпийским и Дунайским регионами.

К реализации проектов также планируют привлекать местные общины. На саммит, посвященный развитию Карпатского региона, прибыли около 170 представителей карпатских регионов.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский встретился с лидерами Румынии, Сербии и Польши на саммите C8. Стороны обсудили региональное сотрудничество, безопасность, экономические проекты, европейскую интеграцию и развитие Карпатской инициативы.

Также Зеленский заявил о дефиците средств, в частности на дроны-перехватчики. По его словам, две украинские компании уже успешно испытали такие средства против российских реактивных "Шахедов", однако для наращивания производства требуется дополнительное финансирование.