Саммит в Карпатах: Зеленский провел переговоры с лидерами Румынии, Сербии и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Карпатах 18 сентября 2026 года. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с лидерами Румынии, Сербии и Польши в ходе саммита "Карпатской восьмерки". Стороны обсудили региональное сотрудничество, безопасность, экономические проекты и европейскую интеграцию. Также речь шла о поддержке Украины и совместных шагах по укреплению взаимодействия между государствами региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 18 сентября.

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Встреча Зеленского с президентом Румынии

Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном. По словам украинского лидера, стороны ведут активный диалог и плодотворное сотрудничество, которое планируют расширять на региональном уровне с акцентом на Карпаты.

"Во время саммита Карпатской восьмерки я провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном. Благодарен за то, что между нами ведется активный диалог и плодотворное сотрудничество. Сегодня мы расширяем его ещё одним измерением — региональным, с акцентом на наших общих Карпатах", — отметил глава государства.

По его словам, такое направление имеет значительный потенциал для экономики, безопасности и углубления связей между людьми.

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В ходе встречи стороны такжеобсудили возможности сотрудничества в рамках программы SAFE, совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы. Отдельно речь шла о региональной безопасности в Черном море.

Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку "Карпатской инициативы" и последовательную помощь Украине.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

О чем говорили Зеленский и президент Сербии

Украинский президент также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Зеленский поблагодарил Сербию за присоединение к новому региональному формату и подчеркнул важность того, чтобы каждое государство региона находило в нем экономические и связанные с безопасностью возможности.

"Встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на Карпатском саммите. Благодарен за то, что Сербия присоединилась к этому формату. Важно развивать его так, чтобы каждое государство региона находило для себя необходимые экономические и связанные с безопасностью возможности", — написал лидер.

Также Зеленский сообщил, что Сербия примет участие в первом Карпатском бизнес-форуме.

В ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые во время визита Зеленского в Белград, а также европейскую интеграцию Украины и Сербии. Особое внимание уделили российским ударам и продолжению двустороннего диалога.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский провел встречу с Дональдом Туском

В ходе саммита президент Украины также встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Зеленский отметил, что Украина и Польша являются сильными соседями, друзьями и партнерами, а также имеют общего врага.

"В ходе саммита С8 состоялась двусторонняя встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Украина и Польша — сильные соседи, друзья и партнеры, и у нас один общий враг. Сегодня прежде всего говорили о том, как важно сохранять наше единство и вместе работать для того, чтобы остановить эту войну", — сообщил лидер.

Зеленский также поблагодарил Польшу за новый пакет помощи Украине и назвал его важной поддержкой.

Кроме того, стороны обсудили развитие "Карпатской инициативы" и возможности для всех стран Карпатского макрорегиона. Украина готова делиться с Польшей своим опытом и открыта для взаимовыгодного сотрудничества.

"Именно так и нужно строить отношения между нашими государствами и в дальнейшем", — отметил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что на Карпатском саммите были подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на 1 млрд евро. Участники также согласовали совместную декларацию и обсудили развитие энергетики, логистики и трансграничного сотрудничества. Владимир Зеленский отдельно сообщил о переговорах с Венгрией относительно открытия следующих кластеров в рамках вступления Украины в ЕС.

Новини.LIVE также писали, что 18 сентября 2026 года в Карпатах стартовал первый саммит в формате C8, который объединяет карпатские государства, регионы и общины. Участники сосредоточат внимание на безопасности, энергетике, логистике, трансграничном экономическом сотрудничестве и поддержке общин. Дональд Туск заявил о солидарности с Украиной и предупредил о тяжелых неделях и месяцах.