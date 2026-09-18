Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Саммит C8: Зеленский встретился с лидерами Румынии, Сербии и Польши

Саммит C8: Зеленский встретился с лидерами Румынии, Сербии и Польши

Ua ru
18 сентября 2026 19:20
Саммит в Карпатах: Зеленский провел переговоры с лидерами Румынии, Сербии и Польши
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Карпатах 18 сентября 2026 года. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с лидерами Румынии, Сербии и Польши в ходе саммита "Карпатской восьмерки". Стороны обсудили региональное сотрудничество, безопасность, экономические проекты и европейскую интеграцию. Также речь шла о поддержке Украины и совместных шагах по укреплению взаимодействия между государствами региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 18 сентября.

Реклама

Встреча Зеленского с президентом Румынии

Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном. По словам украинского лидера, стороны ведут активный диалог и плодотворное сотрудничество, которое планируют расширять на региональном уровне с акцентом на Карпаты.

"Во время саммита Карпатской восьмерки я провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном. Благодарен за то, что между нами ведется активный диалог и плодотворное сотрудничество. Сегодня мы расширяем его ещё одним измерением — региональным, с акцентом на наших общих Карпатах", — отметил глава государства.

По его словам, такое направление имеет значительный потенциал для экономики, безопасности и углубления связей между людьми.

Читайте также:

В ходе встречи стороны такжеобсудили возможности сотрудничества в рамках программы SAFE, совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы. Отдельно речь шла о региональной безопасности в Черном море.

Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку "Карпатской инициативы" и последовательную помощь Украине.

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

О чем говорили Зеленский и президент Сербии

Украинский президент также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Зеленский поблагодарил Сербию за присоединение к новому региональному формату и подчеркнул важность того, чтобы каждое государство региона находило в нем экономические и связанные с безопасностью возможности.

"Встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на Карпатском саммите. Благодарен за то, что Сербия присоединилась к этому формату. Важно развивать его так, чтобы каждое государство региона находило для себя необходимые экономические и связанные с безопасностью возможности", — написал лидер.

Также Зеленский сообщил, что Сербия примет участие в первом Карпатском бизнес-форуме.

В ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые во время визита Зеленского в Белград, а также европейскую интеграцию Украины и Сербии. Особое внимание уделили российским ударам и продолжению двустороннего диалога.

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский провел встречу с Дональдом Туском

В ходе саммита президент Украины также встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Зеленский отметил, что Украина и Польша являются сильными соседями, друзьями и партнерами, а также имеют общего врага.

"В ходе саммита С8 состоялась двусторонняя встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Украина и Польша — сильные соседи, друзья и партнеры, и у нас один общий враг. Сегодня прежде всего говорили о том, как важно сохранять наше единство и вместе работать для того, чтобы остановить эту войну", — сообщил лидер.

Зеленский также поблагодарил Польшу за новый пакет помощи Украине и назвал его важной поддержкой.

Кроме того, стороны обсудили развитие "Карпатской инициативы" и возможности для всех стран Карпатского макрорегиона. Украина готова делиться с Польшей своим опытом и открыта для взаимовыгодного сотрудничества.

"Именно так и нужно строить отношения между нашими государствами и в дальнейшем", — отметил Зеленский.

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что на Карпатском саммите были подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на 1 млрд евро. Участники также согласовали совместную декларацию и обсудили развитие энергетики, логистики и трансграничного сотрудничества. Владимир Зеленский отдельно сообщил о переговорах с Венгрией относительно открытия следующих кластеров в рамках вступления Украины в ЕС.

Новини.LIVE также писали, что 18 сентября 2026 года в Карпатах стартовал первый саммит в формате C8, который объединяет карпатские государства, регионы и общины. Участники сосредоточат внимание на безопасности, энергетике, логистике, трансграничном экономическом сотрудничестве и поддержке общин. Дональд Туск заявил о солидарности с Украиной и предупредил о тяжелых неделях и месяцах.

Владимир Зеленский Польша Карпаты Румыния Сербия Буковель саммит
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации