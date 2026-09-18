Саміт у Карпатах: Зеленський поговорив з лідерами Румунії, Сербії та Польщі

Президент України Володимир Зеленський під час саміту в Карпатах 18 вересня 2026 року. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з лідерами Румунії, Сербії та Польщі під час саміту "Карпатської вісімки". Сторони обговорили регіональну співпрацю, безпеку, економічні проєкти та європейську інтеграцію. Також ішлося про підтримку України та спільні кроки для посилення взаємодії між державами регіону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 18 вересня.

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Зустріч Зеленського з президентом Румунії

Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном. За словами українського лідера, сторони мають активний діалог і змістовну співпрацю, яку планують розширювати на регіональному рівні з фокусом на Карпати.

"Під час саміту Карпатської вісімки провів двосторонню зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном. Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром — регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах", — зазначив глава держави.

За його словами, такий напрям має значний потенціал для економіки, безпеки та поглиблення зв’язків між людьми.

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Під час зустрічі сторони також обговорили можливості співпраці в межах програми SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання. Окремо йшлося про регіональну безпеку в Чорному морі.

Зеленський подякував Румунії за підтримку "Карпатської ініціативи" та послідовну допомогу Україні.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Про що говорили Зеленський і президент Сербії

Український президент також зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем. Зеленський подякував Сербії за приєднання до нового регіонального формату та наголосив на важливості того, щоб кожна держава регіону знаходила в ньому економічні й безпекові можливості.

"Зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем на Карпатському саміті. Вдячний за те, що Сербія долучилася до цього формату. Важливо розвивати його так, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості", — написав лідер.

Також Зеленський повідомив, що Сербія братиме участь у першому Карпатському бізнес-форумі.

Під час зустрічі сторони обговорили домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до Белграда, а також європейську інтеграцію України та Сербії. Окрему увагу приділили російським ударам і продовженню двостороннього діалогу.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зеленський провів зустріч із Дональдом Туском

Під час саміту президент України також зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зеленський зазначив, що Україна та Польща є сильними сусідами, друзями й партнерами, а також мають спільного ворога.

"Під час саміту С8 провели двосторонню зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Україна та Польща — сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну", — поінформував лідер.

Зеленський також подякував Польщі за новий пакет допомоги Україні та назвав його важливою підтримкою.

Крім того, сторони обговорили розвиток "Карпатської ініціативи" та можливості для всіх країн Карпатського макрорегіону. Україна готова ділитися з Польщею своїм досвідом і відкрита до взаємовигідної співпраці.

"Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі", — зазначив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на Карпатському саміті підготували інвестиційні та торговельні угоди на 1 млрд євро. Учасники також погодили спільну декларацію та обговорили розвиток енергетики, логістики й транскордонної співпраці. Володимир Зеленський окремо повідомив про переговори з Угорщиною щодо відкриття наступних кластерів у межах вступу України до ЄС.

Новини.LIVE також писали, що 18 вересня 2026 року у Карпатах стартував перший саміт у форматі C8, який об’єднує карпатські держави, регіони та громади. Учасники зосередяться на безпеці, енергетиці, логістиці, транскордонній економічній співпраці та підтримці громад. Дональд Туск заявив про солідарність з Україною та попередив про важкі тижні й місяці.