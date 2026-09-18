Александар Вучич анонсував покращення залізничного сполучення з Україною

Зустріч "Карпатської вісімки". Фото: Reuters

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що розвиток транспортної інфраструктури в межах Карпатського регіону відкриває для його країни нові можливості співпраці з європейськими державами. За його словами, швидкісна залізниця Белград—Будапешт спростить сполучення, а Сербія також працює над новими зв’язками з Румунією та Україною.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи заяву Александра Вучича.

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Вучич розповів про залізничне сполучення

За словами сербського президента, відкриття швидкісного залізничного маршруту Белград—Будапешт має ще більше покращити транспортне сполучення Сербії з країнами регіону.

Вучич зазначив, що розвиток інфраструктури також стосується автомобільних доріг, залізниці та енергетики. Він висловив сподівання, що на реалізацію таких проєктів Сербія зможе отримати більше підтримки від Європейського Союзу.

Президент Сербії також наголосив на необхідності покращення транспортних зв’язків із Румунією.

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Сербія зацікавлена у співпраці з Україною

Вучич заявив, що важливість Карпатського регіону для Сербії пов’язана, зокрема, з економічними та торговельними зв’язками. За його словами, близько 50% сербського експорту припадає на Румунію, Угорщину та Чехію.

Водночас торгівля Сербії з Україною, як зазначив Вучич, зросла на 42%.

"Якщо ми це зробимо, це означатиме, що Україна наблизиться до Сербії, Сербія наблизиться до Румунії. І не лише наші підприємці, політики, але й туристи", — сказав сербський президент.

Він додав, що розвиток бізнесових і людських зв’язків має сприяти залученню більшої кількості туристів із країн Карпатського регіону та принести Сербії економічні переваги.

Як писали Новини.LIVE, Вучич заявив про необхідність задіяти додаткові запаси дизельного пального на тлі високих цін на нафту та газ у Європі. За його словами, Сербія стикається із серйозними проблемами на паливному ринку та змушена використовувати власні резерви.

Також Новини.LIVE інформували раніше, що у серпні президент Сербії Александар Вучич заявив, що не вірить у легку чи швидку перемогу над Росією. Він підкреслив, що будь-які розрахунки на поразку Москви повинні брати до уваги той факт, що вона має ядерну зброю.