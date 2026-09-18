Александр Вучич объявил об улучшении железнодорожного сообщения с Украиной

Встреча "Карпатской восьмерки". Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что развитие транспортной инфраструктуры в пределах Карпатского региона открывает для его страны новые возможности сотрудничества с европейскими государствами. По его словам, скоростная железная дорога Белград—Будапешт упростит транспортное сообщение, а Сербия также работает над новыми связями с Румынией и Украиной.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя заявление Александра Вучича.

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Вучич рассказал о железнодорожном сообщении

По словам сербского президента, открытие скоростного железнодорожного маршрута Белград—Будапешт должно ещё больше улучшить транспортное сообщение Сербии со странами региона.

Вучич отметил, что развитие инфраструктуры также касается автомобильных дорог, железных дорог и энергетики. Он выразил надежду, что для реализации таких проектов Сербия сможет получить больше поддержки от Европейского Союза.

Президент Сербии также подчеркнул необходимость улучшения транспортных связей с Румынией.

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Сербия заинтересована в сотрудничестве с Украиной

Вучич заявил, что важность Карпатского региона для Сербии связана, в частности, с экономическими и торговыми связями. По его словам, около 50% сербского экспорта приходится на Румынию, Венгрию и Чехию.

В то же время торговля Сербии с Украиной, как отметил Вучич, выросла на 42%.

"Если мы это сделаем, это будет означать, что Украина сблизится с Сербией, Сербия сблизится с Румынией. И не только наши предприниматели, политики, но и туристы", — сказал сербский президент.

Он добавил, что развитие деловых и человеческих связей должно способствовать привлечению большего количества туристов из стран Карпатского региона и принести Сербии экономические выгоды.

Как писали Новини.LIVE, Вучич заявил о необходимости задействовать дополнительные запасы дизельного топлива на фоне высоких цен на нефть и газ в Европе. По его словам, Сербия сталкивается с серьезными проблемами на топливном рынке и вынуждена использовать собственные резервы.

Также Новини.LIVE ранее сообщали, что в августе президент Сербии Александар Вучич заявил, что не верит в легкую или быструю победу над Россией. Он подчеркнул, что любые расчеты на поражение Москвы должны учитывать тот факт, что у нее есть ядерное оружие.