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Головна Новини дня Туск заявив, що "Карпатська ініціатива" допоможе Україні вступити до ЄС

Туск заявив, що "Карпатська ініціатива" допоможе Україні вступити до ЄС

Ua ru
18 вересня 2026 17:36
Туск: Карпатська ініціатива сприятиме вступу України до ЄС
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

"Карпатська ініціатива" може сприяти вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час саміту в Буковелі. Він також наголосив на підтримці розширення ЄС та необхідності протидіяти російським загрозам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у п'ятницю, 18 вересня.

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Як "Карпатська ініціатива" може допомогти Україні на шляху до ЄС

Дональд Туск зазначив, що одним із можливих напрямів роботи "Карпатської ініціативи" може стати поступова євроінтеграція країн, які претендують на членство в ЄС.

Польський прем’єр наголосив, що його країна підтримує розширення Європейського Союзу, зокрема за рахунок України та інших держав-кандидатів. За його словами, Польща також надає їм експертну та технічну допомогу.

Говорячи про важливість взаємодії України та Європи, Туск заявив:

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"Польща підтримує розширення ЄС, у тому числі України та інших країн-кандидатів. Ми забезпечуємо як експертну, так і технічну допомогу… Вам потрібна Європа, але ви потрібні Європі теж. Це у наших спільних інтересах у таких вимогливі складні часи".

Туск заявив про російські загрози

Окремо Дональд Туск звернув увагу на безпекові виклики, пов’язані з Росією. Він заявив, що ворожі дії вже досягають інфраструктури поблизу кордонів Європейського Союзу та НАТО.

Польський прем’єр згадав нещодавню російську атаку на пункт пропуску в Ягодині. За його словами, необхідно обмежити й усунути такі загрози, продовжуючи тиснути на Росію, щоб вона завершила війну.

Туск також заявив, що мир можливий лише за умови збільшення ціни війни для російського диктатора Володимира Путіна.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр Польщі Дональд Туск попередив про можливі російські атаки на країни східного флангу НАТО під виглядом нещасних випадків. За його словами, Кремль може намагатися перевірити готовність Альянсу до захисту союзників та підірвати його єдність. Також Туск прогнозує для України надзвичайно важку осінь і зиму через масштабні удари РФ по містах та логістичній інфраструктурі.

Новини.LIVE також писали, що 17 вересня 2026 року Дональд Туск повідомив про падіння російського ударного дрона неподалік кордону України з Польщею. Безпілотник, ймовірно, впав або був збитий приблизно за 4 км від польського кордону, біля пункту пропуску "Дорогуськ". Через інцидент Польща підняла в повітря винищувачі.

Європейський союз Польща Карпати Буковель Дональд Туск євроінтеграція
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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