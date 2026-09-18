Туск: Карпатская инициатива будет способствовать вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

"Карпатская инициатива" может способствовать вступлению Украины в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе саммита в Буковеле. Он также подчеркнул поддержку расширения ЕС и необходимость противодействовать российским угрозам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска в пятницу, 18 сентября.

Реклама

Как "Карпатская инициатива" может помочь Украине на пути в ЕС

Дональд Туск отметил, что одним из возможных направлений работы "Карпатской инициативы" может стать постепенная евроинтеграция стран, претендующих на членство в ЕС.

Польский премьер подчеркнул, что его страна поддерживает расширение Европейского Союза, в частности за счет Украины и других государств-кандидатов. По его словам, Польша также оказывает им экспертную и техническую помощь.

Говоря о важности взаимодействия Украины и Европы, Туск заявил:

Читайте также:

"Польша поддерживает расширение ЕС, в том числе за счет Украины и других стран-кандидатов. Мы оказываем как экспертную, так и техническую помощь… Вам нужна Европа, но вы нужны Европе тоже. Это в наших общих интересах в такие сложные и непростые времена".

Туск заявил о российских угрозах

Отдельно Дональд Туск обратил внимание на вызовы в сфере безопасности, связанные с Россией. Он заявил, что враждебные действия уже затрагивают инфраструктуру вблизи границ Европейского Союза и НАТО.

Польский премьер упомянул недавнюю российскую атаку на пункт пропуска в Ягодине. По его словам, необходимо ограничить и устранить такие угрозы, продолжая оказывать давление на Россию, чтобы она завершила войну.

Туск также заявил, что мир возможен лишь при условии повышения цены войны для российского диктатора Владимира Путина.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о возможных российских атаках на страны восточного фланга НАТО под видом несчастных случаев. По его словам, Кремль может пытаться проверить готовность Альянса к защите союзников и подорвать его единство. Также Туск прогнозирует для Украины чрезвычайно тяжелую осень и зиму из-за масштабных ударов РФ по городам и логистической инфраструктуре.

Новини.LIVE также сообщали, что 17 сентября 2026 года Дональд Туск сообщил о падении российского ударного дрона недалеко от границы Украины с Польшей. Беспилотник, вероятно, упал или был сбит примерно в 4 км от польской границы, возле пункта пропуска "Дорогуск". Из-за инцидента Польша подняла в воздух истребители.