Володимир Зеленський анонсував нові транспортні коридори в Карпатах

Президент Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

У Карпатському макрорегіоні планують розвивати нові транспортні коридори, логістичні хаби й термінали, а також складські, переробні та промислові потужності. Володимир Зеленський заявив, що досвід воєнного часу потрібно перетворити на постійну інфраструктуру, яка посилить торгівлю та економічні зв’язки між країнами регіону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 18 вересня.

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Яку інфраструктуру планують розвивати

Президент України заявив, що одним із ключових напрямків розвитку Карпатського макрорегіону має стати транспортна та логістична інфраструктура.

Йдеться про створення нових транспортних коридорів, логістичних хабів і терміналів. Також планують розширювати переробні та складські потужності й розвивати промислове виробництво.

За словами Зеленського, під час повномасштабної війни узгоджена робота доріг, залізниць і портів України та сусідніх держав допомогла зберегти торговельні зв’язки навіть у найскладніших умовах.

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"Нам потрібно перетворити цю стійкість на постійну інфраструктуру, а не на тимчасове рішення воєнного часу", — зазначив президент.

Енергетика стане окремим напрямком

Приблизно половину спільного інвестиційного портфеля Карпатського макрорегіону становлять енергетичні проєкти.

Серед них — розвиток сонячної та вітрової генерації, систем накопичення енергії, нових з’єднувальних мереж, а також використання українських підземних газосховищ.

Окремо запропонували створити Карпатський вітроенергетичний кластер загальною потужністю 1,5 ГВт.

До проєктів хочуть залучити громади

За словами Зеленського, Європейський Союз готовий підтримати розвиток Карпатського макрорегіону. Він об’єднує території, пов’язані з балтійським, альпійським і дунайським регіонами.

До реалізації проєктів також планують залучати місцеві громади. На саміт, присвячений розвитку Карпатського регіону, прибули близько 170 представників Карпатських регіонів.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський зустрівся з лідерами Румунії, Сербії та Польщі на саміті C8. Сторони обговорили регіональну співпрацю, безпеку, економічні проєкти, європейську інтеграцію та розвиток Карпатської ініціативи.

Також Зеленський заявив про дефіцит коштів, зокрема на дрони-перехоплювачі. За його словами, дві українські компанії вже успішно випробували такі засоби проти російських реактивних "Шахедів", однак для масштабування виробництва потрібне додаткове фінансування.