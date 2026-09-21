Отмена часа вопросов к правительству: Елена Шуляк о ситуации в ВРУ

Международный саммит Карпатской интеграционной инициативы. Фото: Верховная Рада

Украинский парламент приостанавливает работу в сессионном зале на три недели из-за международных делегаций, в частности, из-за командировок депутатов в ПАСЕ и ОБСЕ. Об отмене ближайшего заседания депутатов предупредили за пять минут до начала, поэтому часть из них «поцеловала замок», тогда как чиновники отправились на Карпатскую инициативу в Буковель.

Подробностями о ситуации в Верховной Раде в эфире программы Ранок.LIVE поделилась председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Внезапная отмена заседания и закрытые двери

"В Буковеле я не была, потому что это пленарная неделя. В 09:55 в официальном чате фракции появилась информация, что час вопросов к правительству перенесён на 12 октября. Напомню, что час вопросов начинается в 10:00, поэтому те депутаты, которые пришли в парламент раньше 9:55, конечно, ожидали обычного режима работы — вопросов к правительству. Почему так? Это уже вопрос к согласительному совету, к руководству парламента, конечно, так не должно быть. Это неправильные процессы, немного странные, но спишем на то, что министры очень спешили в Буковель на Карпатскую инициативу", — рассказала Елена Шуляк.

Она добавила, что президент работал на мероприятии еще 18-го числа, однако для правительства и депутатов основные встречи были запланированы в основном на субботу. Таким образом, у чиновников было достаточно времени, чтобы провести «Час вопросов к правительству» и после этого без спешки доехать до Буковеля.

Командировка вместо работы под куполом

Решение руководства и согласительного совета парламента обусловлено участием народных депутатов в международных делегациях. В частности, с 28 сентября начинает свою работу Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), а также запланирована активность украинских представителей в ОБСЕ.

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"В целом работа Верховной Рады проходит согласно плану. Этот план утверждается как минимум за полгода. Мы все видели этот план", — пояснила Елена Шуляк.

Она уточнила, что отсутствие заседаний в зале не означает полного прекращения работы парламентариев, ведь они продолжат работать в комитетах и в составе международных делегаций за рубежом.

Требование пересмотреть план работы ВРУ

В то же время Елена Шуляк подчеркнула необходимость внесения изменений в утвержденный график с учетом актуальных вызовов. Сейчас существует острая необходимость в скорейшем принятии ряда критически важных решений.

"И если сегодня существует запрос на более активную работу Верховной Рады, на более активное принятие соответствующих законопроектов, от которых зависят те самые капитальные расходы, которые сегодня приостанавливает Минфин, то, конечно, можно пересмотреть этот план, скорректировать его и сделать более гибким", — убеждена Шуляк.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Верховная Рада ближайшие три недели будет работать без пленарных заседаний. Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что это не отдых, поскольку народные депутаты сосредоточатся на работе в комитетах, доработке инициатив после первого чтения и анализе проекта госбюджета на 2027 год, поправки к которому необходимо подготовить до 1 октября.

Перенос традиционного "часа вопросов к правительству" народный депутат Алексей Леонов объяснил тем, что это в основном публичный формат для телекамер, тогда как рабочие вопросы с министрами депутаты и в дальнейшем могут решать напрямую, лично, по телефону или посредством письменных запросов.

Вместе с тем парламент готовится голосовать во время воздушных тревог непосредственно в укрытии. Регламентный комитет уже одобрил проект постановления, а под землей обустроили специальный безопасный зал, рассчитанный на более чем 300 мест.

Между тем в рамках "Карпатской восьмерки" подготовили к заключению более 50 соглашений на общую сумму свыше 1 миллиарда евро. Карпатский макрорегион впервые выступил как единый рынок с общим пакетом инвестиционных проектов, причем почти половину всех привлечённых средств планируют направить в энергетический сектор.