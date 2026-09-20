Корнієнко: Рада може проводити голосування в укритті

Верховна Рада України під час засідання. Фото: facebook.com/RublevVyacheslav

Верховна Рада України може перейти до голосувань в укритті під час повітряних тривог. Відповідний проєкт постанови вже підтримала більшість членів парламентського комітету з питань Регламенту, а для депутатів підготували захищений зал на понад 300 місць.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука.

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Олександр Корнієнко. Фото: facebook.com/oskorniyenko/

Рада працюватиме під час повітряної тривоги

За словами Корнієнка, у разі оголошення повітряної тривоги нардепи зможуть приблизно за десять хвилин перейти до спеціально підготовленого приміщення. Для цього планують використовувати зал, де зазвичай відбуваються засідання Погоджувальної ради. Однак укриття не зможе прийняти всіх 450 нардепів.

"У випадку повітряної тривоги можна протягом десяти хвилин переміститися вже в той зал, який ми підготували. Це зал засідань Погоджувальної ради", — розповів Корнієнко.

Перший віцеспікер зазначив, що в укритті підготували окрему систему, яка дозволить народним депутатам голосувати за допомогою мобільних телефонів. Вона працюватиме виключно в межах закритої мережі.

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За словами Корнієнка, технічне рішення має не допустити ситуації, коли один парламентар голосує замість іншого.

Також скористатися системою поза спеціально визначеною зоною буде неможливо.

Наразі під час оголошення повітряної тривоги пленарне засідання Верховної Ради переривається, а народні депутати мають перейти до укриття.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, чому Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань до 1 жовтня. Руслан Стефанчук пояснив, чим займатимуться нардепи.

Також Новини.LIVE писав про скасування запланованої години запитань до уряду у Верховній Раді. Перед депутатами мав звітувати міністр освіти та науки Андрій Бутенко, однак урядовці поїхали на саміт у Буковель.