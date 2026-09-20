Корниенко: Рада может проводить голосование в укрытии

Верховная Рада Украины во время заседания. Фото: facebook.com/RublevVyacheslav

Верховная Рада Украины может перейти к голосованиям в укрытии во время воздушных тревог. Соответствующий проект постановления уже поддержало большинство членов парламентского комитета по вопросам Регламента, а для депутатов подготовили защищенный зал более чем на 300 мест.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Александр Корниенко. Фото: facebook.com/oskorniyenko/

Рада будет работать во время воздушной тревоги

По словам Корниенко, в случае объявления воздушной тревоги нардепы смогут примерно за десять минут перейти в специально подготовленное помещение. Для этого планируют использовать зал, где обычно проходят заседания Согласительного совета. Однако укрытие не сможет принять всех 450 нардепов.

"В случае воздушной тревоги можно в течение десяти минут переместиться уже в тот зал, который мы подготовили. Это зал заседаний Согласительного совета", — рассказал Корниенко.

Первый вице-спикер отметил, что в укрытии подготовили отдельную систему, которая позволит народным депутатам голосовать с помощью мобильных телефонов. Она будет работать исключительно в пределах закрытой сети.

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По словам Корниенко, техническое решение должно не допустить ситуации, когда один парламентарий голосует вместо другого.

Также воспользоваться системой за пределами специально определенной зоны будет невозможно.

Сейчас во время объявления воздушной тревоги пленарное заседание Верховной Рады прерывается, а народные депутаты должны перейти в укрытие.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, почему Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания до 1 октября. Руслан Стефанчук объяснил, чем будут заниматься нардепы.

Также Новини.LIVE писал об отмене запланированного часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Перед депутатами должен был отчитываться министр образования и науки Андрей Бутенко, однако чиновники правительства отправились на саммит в Буковель.