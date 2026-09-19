Стефанчук пояснив паузу в пленарній роботі Ради до 1 жовтня

Руслан Стефанчук. Фото: кадр із відео

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не бере тритижневу перерву в роботі, а зосереджується на роботі в комітетах. Він наголосив, що депутати мають опрацювати законопроєкти, які вже пройшли перше читання, а також очікують на нові документи від уряду.

Про це Стефанчук ексклюзивно розповів кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Стефанчук пояснив роботу парламенту

Голова Верховної Ради ексклюзивно поділився з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець, чому ВР не буде проводити пленарні засідання до 1 жовтня.

Він наголосив, що український парламент від початку повномасштабного вторгнення працює безперервно та не має традиційних відпусток і вихідних. Водночас Руслан Стефанчук додав що робота Ради не обмежується пленарними засіданнями. Основна частина підготовки законопроєктів відбувається саме в парламентських комітетах.

"Але робота українського парламенту — це не тільки робота в залі. Вона також відбувається в комітетах, і це основна робота, де ми маємо напрацювати законопроєкти та підготувати проєкти до другого читання. У залі відбувається фактично лише голосування", — зазначив Стефанчук.

Читайте також:

Депутати опрацьовують законопроєкти

Голова парламенту пояснив, що останніми тижнями Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів у першому читанні. Тепер депутати очікують на поправки та мають опрацювати документи перед їхнім подальшим розглядом.

"Тому зараз ми використовуємо цей час для того, щоб опрацювати законопроєкти, які були прийняті в першому читанні. Ви знаєте, що останніми тижнями, слава Богу, нам вдалося багато чого проголосувати в першому читанні. Але ми очікуємо поправки, і цей час визначений саме для роботи в комітетах, щоб усе це опрацювати", — розповів Голова ВР.

Верховна Рада очікує від уряду внесення інших законопроєктів. Стефанчук зазначив, що після їхнього внесення парламент може перейти до розгляду документів через 14 днів. Нинішній період депутати використовують для доопрацювання законопроєктів та підготовки документів до подальшого розгляду в сесійній залі.

"Крім цього, ми чекаємо від уряду внесення інших законопроєктів, які вони ще не внесли до парламенту. А з моменту їхнього внесення ми можемо перейти до розгляду через 14 днів. Тому ми зараз напрацьовуємо все необхідне в комітетах. І наступного разу зможемо багато чого прийняти. Український парламент налаштований на дуже конструктивну роботу", — підсумував Стефанчук.

Ми інформували, що упродовж найближчих трьох тижнів Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань. У цей період депутати працюватимуть над проєктом держбюджету на 2027 рік, зокрема мають до 1 жовтня опрацювати документ і подати свої пропозиції та правки.

Новини.LIVE писали, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на цій зустрічі прокоментував відсутність прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр на першому саміті "Карпатської ініціативи" в Україні. Він також заперечив факт того, що угорська сторона скасувала його нещодавній візит до Будапешта.