Мадяр пропустив Карпатський саміт: Стефанчук розповів про стосунки з Угорщиною

Руслан Стефанчук. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не приїхав на перший саміт "Карпатської ініціативи" в Україні, хоча отримував запрошення від Києва. Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував відсутність прем'єра, а також заперечив, що угорська сторона скасувала його нещодавній візит до Будапешта.

Про це Стефанчук заявив під час Карпатського саміту в коментарі кореспонденту Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Петер Мадяр. Фото: Reuters

Мадяр не приїхав на Карпатський саміт

Мадяр не взяв участі в Карпатському саміті, а Угорщину представив лише заступник посла в Україні. Стефанчук конкретної причини відсутності прем'єр-міністра не назвав, однак значну частину своєї відповіді на це питання присвятив нинішнім відносинам Києва та Будапешта.

За його словами, після зміни влади в Угорщині обом країнам потрібен час, щоб вибудувати новий формат взаємодії. Тому українська та угорська команди вже працюють над цим.

"Нам зараз потрібен час для того, щоб налагодити відносини з Угорщиною. Це все не робиться одразу, але ми працюємо, наші команди працюють", — заявив Стефанчук.

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Голова Верховної Ради також відповів на інформацію про те, що спікерка угорського парламенту нібито відмовилася зустрічатися з ним у Будапешті. Стефанчук наполягає, що офіційного візиту не планували, оскільки через Угорщину він лише прямував на засідання спікерів країн "Групи семи".

"Я був у Будапешті три години — між тим, як я приїхав і як полетів літаком. Так само було і на зворотному шляху", — пояснив Стефанчук.

За його словами, повноцінний офіційний візит до Угорщини лише готується, а українська сторона має відповідне запрошення від спікерки угорського парламенту.

"Ніякої зради немає, тому що не можна скасувати те, чого не планувалося", — зазначив голова Верховної Ради.

Стефанчук також запропонував провести частину майбутнього діалогу безпосередньо в Берегові на Закарпатті. Він готовий разом з угорськими представниками приїхати до міста та поговорити з угорською меншиною про її потреби.

"Я готовий разом зі спікеркою поїхати в Берегове і конкретно запитати людей, що їм потрібно і чи утискають їхні права тут, в Україні", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про результати саміту "Карпатської вісімки". Володимир Зеленський заявив, що до підписання підготували понад 50 угод на суму більш як мільярд євро. Близько половини спільного інвестиційного портфеля становлять енергетичні проєкти.

Також Новини.LIVE писав про плани розвивати транспортну інфраструктуру Карпатського макрорегіону. Йдеться про нові коридори, логістичні хаби, термінали, складські та переробні потужності. Зеленський закликав перетворити логістику, створену під час війни, на постійну інфраструктуру.