Мадьяр пропустил Карпатский саммит: Стефанчук рассказал об отношениях с Венгрией

Руслан Стефанчук. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не приехал на первый саммит "Карпатской инициативы" в Украине, хотя и получил приглашение из Киева. В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал отсутствие премьера, а также опроверг информацию о том, что венгерская сторона отменила его недавний визит в Будапешт.

Об этом Стефанчук заявил во время Карпатского саммита в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Мадьяр не приехал на Карпатский саммит

Мадьяр не принял участия в Карпатском саммите, а Венгрию представлял лишь заместитель посла в Украине. Стефанчук конкретной причины отсутствия премьер-министра не назвал, однако значительную часть своего ответа на этот вопрос посвятил нынешним отношениям Киева и Будапешта.

По его словам, после смены власти в Венгрии обеим странам нужно время, чтобы выстроить новый формат взаимодействия. Поэтому украинская и венгерская команды уже работают над этим.

"Нам сейчас нужно время для того, чтобы наладить отношения с Венгрией. Это все не делается сразу, но мы работаем, наши команды работают", — заявил Стефанчук.

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Председатель Верховной Рады также прокомментировал информацию о том, что спикер венгерского парламента якобы отказалась встречаться с ним в Будапеште. Стефанчук настаивает, что официального визита не планировалось, поскольку через Венгрию он лишь следовал на заседание спикеров стран "Группы семи".

"Я был в Будапеште три часа — с момента прибытия до вылета самолета. То же самое было и на обратном пути", — пояснил Стефанчук.

По его словам, полноценный официальный визит в Венгрию только готовится, а украинская сторона получила соответствующее приглашение от спикера венгерского парламента.

"Никакого предательства нет, потому что нельзя отменить то, чего не планировалось", — отметил председатель Верховной Рады.

Стефанчук также предложил провести часть предстоящего диалога непосредственно в Берегово на Закарпатье. Он готов вместе с венгерскими представителями приехать в город и поговорить с венгерским меньшинством о его потребностях.

"Я готов вместе со спикером поехать в Берегово и конкретно спросить людей, что им нужно и ущемляются ли их права здесь, в Украине", — добавил Стефанчук.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о результатах саммита "Карпатской восьмерки". Владимир Зеленский заявил, что к подписанию подготовлено более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро. Около половины общего инвестиционного портфеля составляют энергетические проекты.

Также Новини.LIVE писал о планах развития транспортной инфраструктуры Карпатского макрорегиона. Речь идет о новых коридорах, логистических хабах, терминалах, складских и перерабатывающих мощностях. Зеленский призвал превратить логистику, созданную во время войны, в постоянную инфраструктуру.