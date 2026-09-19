Корецький: Карпатський регіон очікує понад 1 млрд доларів інвестицій

Сергій Корецький на саміті "С8". Фото: Сергій Корецький/Facebook

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав бізнес уже зараз долучатися до підготовки проєктів відбудови України. Він наголосив, що інвестиції вже надходять, а підготовка великих проєктів потребує часу, тому чекати завершення війни для початку роботи не варто.

Про це заявив Сергій Корецький, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Корецький закликав не чекати завершення війни

Під час виступу на Карпатському економічному форумі Корецький заявив, що Україна готова створювати умови для роботи українського та міжнародного бізнесу.

"Уряд зі своєї сторони може забезпечити і буде забезпечувати абсолютно всі і економічні, і юридичні комфортні умови та, при необхідності, гарантії, для того, щоб бізнес і український, і міжнародний інвестував активно вже сьогодні", — сказав прем’єр-міністр.

Він зазначив, що інвестиції в Україну вже надходять, зокрема у сферу військових технологій.

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"Проте інвестиції вже йдуть. Інвестиції, особливо в Мілтек, як ви знаєте, як вчора це говорив президент, у регіоні Карпат, достатньо великі. І це ще одне підтвердження, що чекати завершення війни немає потреби", — наголосив Корецький.

За його словами, підготовка проєктів відбудови потребує значного часу — від економічних розрахунків до пошуку банків і партнерів.

"Підготовка проєкту, комунікації, економіка, розрахунки, банки, партнери, юридична частина, все це потребує великого часу", — зазначив прем’єр-міністр.

Якою має бути економічна інтеграція Карпатського регіону

Корецький назвав три основні напрями економічної співпраці між країнами Карпатського регіону: збільшення торгівлі та взаємних інвестицій, залучення великого міжнародного капіталу та спільну участь у відбудові України.

"Перший — більше торгівлі та взаємних інвестицій у середині регіону", — сказав прем’єр-міністр.

Серед перспективних сфер він назвав енергетику, логістику, харчову переробку, машинобудування та туризм. Зокрема, йдеться про інтеграцію української транспортної інфраструктури до європейської мережі та розвиток транскордонних маршрутів.

Другим напрямом Корецький назвав створення умов для залучення великого міжнародного капіталу. За його словами, країни Карпатської вісімки можуть об’єднувати окремі проєкти та активи у масштабні інвестиційні платформи.

"Для великого капіталу масштаб має значення. C8 разом може запропонувати системні інвестиційні можливості", — зазначив він.

Карпатський регіон може стати платформою для відбудови України

Третім напрямом прем’єр-міністр назвав спільну участь країн регіону у відбудові України. Водночас він зазначив, що для масштабних інвестицій важливими залишаються безпекові гарантії.

"Третій напрям — зробити регіон платформою для відбудови України", — наголосив Корецький.

За його словами, у межах ініціативи вже представлені 50 інвестиційних і торговельних проєктів із країн регіону. Під час форуму очікують понад 1 млрд доларів інвестиційних і торговельних домовленостей та анонсів.

Корецький також наголосив, що співпраця має відбуватися не лише між урядами та великим бізнесом, а й між регіонами, містами та громадами.

Окремо прем’єр-міністр назвав безпеку умовою довгострокового розвитку Карпатського регіону. За його словами, військова логістика, розвиток оборонно-промислового комплексу та спільні навчання мають стати частиною цієї співпраці.

Як писали Новини.LIVE, фон дер Ляєн заявила про формування європейського майбутнього України. Президентка Єврокомісії наголосила на розвитку спільних транспортних, енергетичних та економічних проєктів України та ЄС у Карпатському регіоні.

Також Зеленський розповів про понад 50 угод на понад мільярд євро, підготовлених до підписання в межах "Карпатської вісімки". Близько половини інвестиційного портфеля припадає на енергетику, зокрема розвиток сонячної та вітрової генерації, накопичення енергії та газосховищ.