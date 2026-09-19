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Главная Новости дня Корецкий: Карпатский регион ожидает более 1 млрд долларов инвестиций

Корецкий: Карпатский регион ожидает более 1 млрд долларов инвестиций

Ua ru
19 сентября 2026 12:11
Корецкий: Карпатский регион ожидает более 1 млрд долларов инвестиций
Сергей Корецкий на саммите "С8". Фото: Сергей Корецкий/Facebook

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал бизнес уже сейчас присоединиться к подготовке проектов восстановления Украины. Он подчеркнул, что инвестиции уже поступают, а подготовка крупных проектов требует времени, поэтому ждать окончания войны, чтобы приступить к работе, не стоит.

Об этом заявил Сергей Корецкий, сообщает с места событий журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Корецкий призвал не ждать окончания войны

Во время выступления на Карпатском экономическом форуме Корецкий заявил, что Украина готова создавать условия для работы украинского и международного бизнеса.

"Правительство со своей стороны может обеспечить и будет обеспечивать абсолютно все — и экономические, и юридические — комфортные условия и, при необходимости, гарантии для того, чтобы как украинский, так и международный бизнес активно инвестировал уже сегодня", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что инвестиции в Украину уже поступают, в частности в сферу военных технологий.

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"Тем не менее инвестиции уже поступают. Инвестиции, особенно в "Милтек", как вы знаете, о чем вчера говорил президент, в Карпатском регионе достаточно значительные. И это еще одно подтверждение того, что ждать окончания войны нет необходимости", — подчеркнул Корецкий.

По его словам, подготовка проектов восстановления требует значительного времени — от экономических расчетов до поиска банков и партнеров.

"Подготовка проекта, коммуникации, экономика, расчеты, банки, партнеры, юридическая часть — все это требует много времени", — отметил премьер-министр.

Какой должна быть экономическая интеграция Карпатского региона

Корецкий назвал три основных направления экономического сотрудничества между странами Карпатского региона: увеличение торговли и взаимных инвестиций, привлечение крупного международного капитала и совместное участие в восстановлении Украины.

"Первое — расширение торговли и взаимных инвестиций внутри региона", — сказал премьер-министр.

Среди перспективных сфер он назвал энергетику, логистику, пищевую переработку, машиностроение и туризм. В частности, речь идет об интеграции украинской транспортной инфраструктуры в европейскую сеть и развитии трансграничных маршрутов.

Вторым направлением Корецкий назвал создание условий для привлечения крупного международного капитала. По его словам, страны Карпатской восьмерки могут объединять отдельные проекты и активы в масштабные инвестиционные платформы.

"Для крупного капитала важен масштаб. C8 вместе может предложить системные инвестиционные возможности", — отметил он.

Карпатский регион может стать платформой для восстановления Украины

Третьим направлением премьер-министр назвал совместное участие стран региона в восстановлении Украины. В то же время он отметил, что для масштабных инвестиций важны гарантии безопасности.

"Третье направление — сделать регион платформой для восстановления Украины", — подчеркнул Корецкий.

По его словам, в рамках инициативы уже представлено 50 инвестиционных и торговых проектов из стран региона. В ходе форума ожидается заключение инвестиционных и торговых соглашений и объявлений на сумму более 1 млрд доларів.

Корецкий также подчеркнул, что сотрудничество должно происходить не только между правительствами и крупным бизнесом, но и между регионами, городами и общинами.

Отдельно премьер-министр назвал безопасность условием долгосрочного развития Карпатского региона. По его словам, военная логистика, развитие оборонно-промышленного комплекса и совместные учения должны стать частью этого сотрудничества.

Как писали Новини.LIVE, фон дер Ляйен заявила о формировании европейского будущего Украины. Председатель Еврокомиссии сделала акцент на развитии совместных транспортных, энергетических и экономических проектов Украины и ЕС в Карпатском регионе.

Также Зеленский рассказал о более чем 50 соглашениях на сумму свыше миллиарда евро, подготовленных к подписанию в рамках "Карпатской восьмерки". Около половины инвестиционного портфеля приходится на энергетику, в частности на развитие солнечной и ветровой генерации, накопление энергии и газохранилища.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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