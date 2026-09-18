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Фон дер Ляйен: европейское будущее Украины уже формируется

Ua ru
18 сентября 2026 22:58
Урсула фон дер Ляйен: европейское будущее Украины уже формируется
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Карпатский регион является важным центром взаимодействия Украины и Европейского Союза. По её словам, европейское будущее Украины уже формируется благодаря совместным транспортным, энергетическим и экономическим проектам, которые углубляют интеграцию страны в ЕС.

Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Фон дер Ляйен о европейском будущем Украины

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Карпатский регион занимаетособое место в Европе, поскольку именно здесь пересекаются транспортные, энергетические и экономические сети Украины и ЕС.

"Именно европейское будущее Украины уже начинает формироваться. Это регион с огромным потенциалом", — сказала президент Еврокомиссии.

По её словам, интеграция Украины в европейские сети происходит даже в условиях полномасштабной войны.

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Украинская энергосистема интегрирована с европейской

Фон дер Ляйен напомнила, что Украина подключилась к европейской электрической сети. Это, по её словам, помогает обеспечивать электроэнергией жилые дома, больницы и предприятия даже во время российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Председатель Еврокомиссии также отметила развитие железнодорожного сообщения.

"Новая европейская железная дорога теперь напрямую соединяет Украину с железными дорогами Словакии и Венгрии, открывая более быстрые маршруты для пассажиров и грузов", — заявила она.

По мнению фон дер Ляйен, такие проекты создают новые возможности для торговли и экономического роста, а также укрепляют устойчивость региона.

Карпатская инициатива объединяет страны

Фон дер Ляйен назвала саммит важным шагом к формированию общего видения развития Карпатского региона.

Отдельно она отметила участие предприятий и молодежи в Карпатской инициативе. По ее словам, сотрудничество должно быть направлено на создание новых возможностей для людей и бизнеса в регионе.

"Вместе мы можем создать возможности для жизни, работы и процветания во всем регионе", — подытожила президент Еврокомиссии.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский рассказал о более чем 50 соглашениях на сумму свыше миллиарда евро, подготовленных в рамках Карпатской инициативы. По его словам, договоренности касаются совместных проектов и развития сотрудничества стран региона.

Также Зеленский заявил о постепенном "выравнивании" отношений Украины и Венгрии. Президент связал эти изменения с новым венгерским правительством и подходами Будапешта, одновременно подчеркнув важность единства европейских стран.

Украина Европа отношения Урсула фон дер Ляйен саммит ЕС
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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