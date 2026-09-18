Зеленский: отношения между Украиной и Венгрией постепенно улучшаются

Зеленский: отношения между Украиной и Венгрией постепенно нормализуются
Ua ru
18 сентября 2026 21:55
срочная
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между Киевом и Будапештом постепенно меняются. По его словам, после смены венгерского правительства и подходов к двусторонним вопросам ситуация начала выравниваться. В то же время глава государства подчеркнул важность единства европейских стран.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 18 сентября.
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