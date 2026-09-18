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Главная Новости дня Враг — РФ: Зеленский заявил, что будет строить хорошие отношения с Польшей

Враг — РФ: Зеленский заявил, что будет строить хорошие отношения с Польшей

Ua ru
18 сентября 2026 21:43
Эксклюзив
Зеленский заявил, что Украина и Польша будут строить хорошие отношения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Польша остается важным стратегическим соседом и партнером Украины. Киев и Варшава должны продолжать работать над улучшением отношений. В то же время Украина должна отстаивать собственное достоинство.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Карпатах в пятницу, 18 сентября, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский об отношениях Украины и Польши

По словам президента Владимира Зеленского, Польша является важным стратегическим соседом и партнером Украины, и так должно быть и в дальнейшем. Он подчеркнул, что отношения между странами необходимо улучшать в любом случае.

В то же время лидер отметил, что Украина не должна забывать о защите собственного достоинства. Глава государства добавил, что Украина уже продемонстрировала это российскому агрессору.

Говоря о дальнейшем взаимодействии с Польшей, Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша должны строить хорошие отношения независимо от выборов и политической обстановки.

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"Мы понимаем, что враг — Россия. И мы с Польшей должны строить и строим, если честно, независимо от выборов, независимо от политической обстановки, хорошие отношения. Все получится", — заявил Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что 18 сентября 2026 года во время саммита в Карпатах Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили поддержку Украины, развитие "Карпатской инициативы" и дальнейшее сотрудничество. Зеленский также поблагодарил Польшу за новый пакет помощи.

Новини.LIVE также писали, что 18 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "Карпатская инициатива" может способствовать евроинтеграции Украины и других стран-кандидатов. Польша поддерживает расширение ЕС и оказывает государствам-кандидатам экспертную и техническую помощь. В то же время польский премьер подчеркнул необходимость противодействовать российским угрозам.

Владимир Зеленский Польша Карпаты саммит Россия Варшава
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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