Зеленський заявив, що Україна та Польща будуватимуть гарні стосунки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Польща залишається важливим стратегічним сусідом і партнером України. Київ і Варшава мають продовжувати працювати над поліпшенням відносин. Водночас Україна має захищати власну гідність.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту у Карпатах в п'ятницю, 18 вересня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський про відносини України та Польщі

За словами президента Володимира Зеленського, Польща є важливим стратегічним сусідом і партнером України, і так має бути надалі. Він наголосив, що відносини між країнами необхідно поліпшувати в будь-якому випадку.

Водночас лідер зазначив, що Україна не повинна забувати про захист власної гідності. Глава держави додав, що Україна вже продемонструвала це російському агресору.

Говорячи про подальшу взаємодію з Польщею, Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають будувати хороші відносини незалежно від виборів і політичної атмосфери.

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"Ми розуміємо, що ворог — Росія. І ми з Польщею маємо будувати й будуємо, якщо чесно, незалежно від виборів, незалежно від політичної атмосфери, хороші відносини. Все вийде", — заявив Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що 18 вересня 2026 року під час саміту у Карпатах Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили підтримку України, розвиток "Карпатської ініціативи" та подальшу співпрацю. Зеленський також подякував Польщі за новий пакет допомоги.

Новини.LIVE також писали, що 18 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "Карпатська ініціатива" може сприяти євроінтеграції України та інших країн-кандидатів. Польща підтримує розширення ЄС і надає державам-кандидатам експертну та технічну допомогу. Водночас польський прем’єр наголосив на необхідності протидіяти російським загрозам.