Зеленський: відносини України та Угорщини поступово покращуються

Зеленський: відносини України та Угорщини поступово вирівнюються
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18 вересня 2026 21:55
термінова
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини Києва та Будапешта поступово змінюються. За його словами, після зміни угорського уряду та підходів у двосторонніх питаннях ситуація почала вирівнюватися. Водночас глава держави наголосив на важливості єдності європейських країн.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 18 вересня.
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