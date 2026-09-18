Зеленський: відносини України та Угорщини поступово покращуються

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини Києва та Будапешта поступово змінюються. За його словами, після зміни угорського уряду та підходів у двосторонніх питаннях ситуація почала вирівнюватися. Водночас глава держави наголосив на важливості єдності європейських країн.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 18 вересня.

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