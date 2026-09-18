Урсула фон дер Ляєн: європейське майбутнє України вже формується

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Карпатський регіон є важливим місцем взаємодії України та Європейського Союзу. За її словами, європейське майбутнє України вже формується завдяки спільним транспортним, енергетичним та економічним проєктам, які поглиблюють інтеграцію країни до ЄС.

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Фон дер Ляєн про європейське майбутнє України

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Карпатський регіон займає особливе місце в Європі, оскільки саме тут перетинаються транспортні, енергетичні та економічні мережі України та ЄС.

"Саме європейське майбутнє України вже починає формуватися. Це регіон з надзвичайним потенціалом", — сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, інтеграція України до європейських мереж відбувається навіть під час повномасштабної війни.

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Фон дер Ляєн нагадала, що Україна під'єдналася до європейської електричної мережі. Це, за її словами, допомагає забезпечувати електроенергією житлові будинки, лікарні та підприємства навіть під час російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Президентка Єврокомісії також відзначила розвиток залізничного сполучення.

"Нова європейська залізниця тепер напряму під'єднує Україну із залізницею Словаччини та Угорщини, відкриваючи швидші маршрути для пасажирів та товарів", — заявила вона.

На думку фон дер Ляєн, такі проєкти створюють нові можливості для торгівлі та економічного зростання, а також посилюють стійкість регіону.

Карпатська ініціатива об'єднує країни

Фон дер Ляєн назвала саміт важливим кроком до формування спільного бачення розвитку Карпатського регіону.

Окремо вона відзначила участь підприємств та молоді в Карпатській ініціативі. За її словами, співпраця має бути спрямована на створення нових можливостей для людей і бізнесу в регіоні.

"Разом ми можемо створити можливості, щоби жити, працювати та процвітати в усьому регіоні", — підсумувала президентка Єврокомісії.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський розповів про понад 50 угод на понад мільярд євро, підготовлених у межах Карпатської ініціативи. За його словами, домовленості стосуються спільних проєктів та розвитку співпраці країн регіону.

Також Зеленський заявив про поступове "вирівнювання" відносин України та Угорщини. Президент пов’язав зміни із новим угорським урядом та підходами Будапешта, водночас наголосивши на важливості єдності європейських країн.