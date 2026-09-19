Стефанчук объяснил причину перерыва в пленарной работе Рады до 1 октября

Руслан Стефанчук. Фото: кадр из видео

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не уходит на трехнедельный перерыв в работе, а сосредоточивается на работе в комитетах. Он подчеркнул, что депутаты должны проработать законопроекты, которые уже прошли первое чтение, а также ожидают новых документов от правительства.

Об этом Стефанчук эксклюзивно рассказал корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Стефанчук объяснил работу парламента

Председатель Верховной Рады эксклюзивно поделился с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец информацией о том, почему ВР не будет проводить пленарные заседания до 1 октября.

Он подчеркнул, что украинский парламент с начала полномасштабного вторжения работает непрерывно и не имеет традиционных отпусков и выходных. В то же время Руслан Стефанчук добавил, что работа Рады не ограничивается пленарными заседаниями. Основная часть подготовки законопроектов происходит именно в парламентских комитетах.

"Но работа украинского парламента — это не только работа в зале. Она также проходит в комитетах, и это основная работа, в ходе которой мы должны разработать законопроекты и подготовить их ко второму чтению. В зале фактически происходит только голосование", — отметил Стефанчук.

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Депутаты прорабатывают законопроекты

Председатель парламента пояснил, что в последние недели Верховная Рада приняла ряд законопроектов в первом чтении. Теперь депутаты ожидают поправок и должны проработать документы перед их дальнейшим рассмотрением.

"Поэтому сейчас мы используем это время для того, чтобы проработать законопроекты, которые были приняты в первом чтении. Вы знаете, что в последние недели, слава Богу, нам удалось проголосовать по многим вопросам в первом чтении. Но мы ожидаем поправок, и это время отведено именно для работы в комитетах, чтобы все это проработать", — рассказал председатель ВР.

Верховная Рада ожидает от правительства внесения других законопроектов. Стефанчук отметил, что после их внесения парламент может приступить к рассмотрению документов через 14 дней. Нынешний период депутаты используют для доработки законопроектов и подготовки документов к дальнейшему рассмотрению в сессионном зале.

"Кроме того, мы ждем от правительства внесения других законопроектов, которые они еще не внесли в парламент. А с момента их внесения мы сможем приступить к рассмотрению через 14 дней. Поэтому сейчас мы прорабатываем все необходимое в комитетах. И в следующий раз сможем принять многое. Украинский парламент настроен на очень конструктивную работу", — подытожил Стефанчук.

Мы сообщали, что в течение ближайших трех недель Верховная Рада не будет проводить пленарных заседаний. В этот период депутаты будут работать над проектом госбюджета на 2027 год, в частности, должны до 1 октября проработать документ и подать свои предложения и поправки.

Новини.LIVE писали, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на этой встрече прокомментировал отсутствие премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра на первом саммите "Карпатской инициативы" в Украине. Он также опроверг информацию о том, что венгерская сторона отменила его недавний визит в Будапешт.