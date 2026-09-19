"Година запитань до уряду": Леонов пояснив перенесення

Олексій Леонов. Фото: Леонов/Facebook

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олексій Леонов пояснив ситуацію з перенесенням "години запитань до уряду". Він заявив, що відсутність цього формату у сесійній залі не означає, що парламентарі на три тижні втрачають можливість ставити питання членам Кабінету Міністрів та обговорювати з ними робочі питання.

Про це Леонов розповів в ефірі День.LIVE.

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Як депутати можуть звертатися до урядовців

За словами нардепа, "година запитань до уряду" у сесійній залі є публічним форматом, під час якого депутати можуть поставити міністрам питання перед телекамерами.

Водночас для робочого спілкування з представниками Кабміну парламентарям не обов'язково чекати на пленарне засідання. Леонов зазначив, що депутат може звернутися до урядовця офіційно, телефоном або особисто під час зустрічі чи прийому.

"І мені навіть цікаво побачити того міністра, який не захоче приймати народного депутата", — сказав Леонов.

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Він також назвав маніпулятивним твердження, що через скасування "години запитань" депутати нібито не зможуть спілкуватися з урядом протягом трьох тижнів.

Чому перенесли "годину запитань до уряду"

Леонов пояснив, що перенесення пов'язане з планом засідань Верховної Ради. За його словами, зараз парламенту потрібно зосередитися на підготовці законопроєктів, які мають значення для отримання міжнародного фінансування.

Нардеп нагадав, що, за словами міністра фінансів, Україні необхідно швидко ухвалити близько 25 законів. За його оцінкою, до кінця року потреба у фінансуванні становить майже 50 млрд грн, з яких близько 27 млрд грн припадає на потреби Збройних Сил України.

Окремо Леонов згадав програму Ukraine Facility. Він зазначив, що ухвалення необхідних реформ і законів має дозволити Україні отримати кошти в межах цієї програми.

За словами депутата, документи мають бути належно підготовлені та опрацьовані до їхнього винесення у сесійну залу, щоб надалі не повертатися до них через недопрацювання.

Що Леонов сказав про роботу в Карпатах

Нардеп також спростував припущення, що депутати та урядовці мають провести три тижні в Карпатах. Він пояснив, що захід у межах "Карпатської ініціативи", про який ішлося в ефірі, розрахований максимум на один-два дні та не стосується роботи уряду протягом усього періоду.

Леонов назвав цю ініціативу важливою для співпраці із сусідніми державами, зокрема в питаннях інфраструктури, логістики та залучення додаткового фінансування.

Що відомо про роботу Верховної Ради

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада найближчі три тижні не проводитиме пленарних засідань, а депутати зосередяться на опрацюванні проєкту державного бюджету на 2027 рік. До 1 жовтня парламентарі мають вивчити документ та підготувати власні пропозиції й правки.

Також Новини.LIVE писали про те, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не бере тритижневу перерву в роботі, а зосереджується на роботі в комітетах. Він наголосив, що депутати мають опрацювати законопроєкти, які вже пройшли перше читання, а також очікують на нові документи від уряду.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді не відбулася запланована на 18 вересня "година запитань до уряду". Нардепи повідомили, що засідання парламенту скасували без попередження. Цього дня перед народними обранцями мав звітувати міністр освіти та науки Андрій Бутенко.