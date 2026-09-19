"Час вопросов к правительству": Леонов объяснил причины переноса

Алексей Леонов. Фото: Леонов/Facebook

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов разъяснил ситуацию с переносом "часа вопросов к правительству". Он заявил, что отсутствие этого формата в сессионном зале не означает, что парламентарии на три недели теряют возможность задавать вопросы членам Кабинета Министров и обсуждать с ними рабочие вопросы.

Об этом Леонов рассказал в эфире День.LIVE.

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Как депутаты могут обращаться к чиновникам

По словам нардепа, "час вопросов к правительству" в сессионном зале является публичным форматом, в ходе которого депутаты могут задавать министрам вопросы перед телекамерами.

В то же время для рабочего общения с представителями Кабмина парламентариям не обязательно ждать пленарного заседания. Леонов отметил, что депутат может обратиться к чиновнику официально, по телефону или лично во время встречи или приема.

"И мне даже интересно увидеть того министра, который не захочет принимать народного депутата", — сказал Леонов.

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Он также назвал манипулятивным утверждение о том, что из-за отмены "часа вопросов" депутаты якобы не смогут общаться с правительством в течение трех недель.

Почему перенесли "час вопросов к правительству"

Леонов пояснил, что перенос связан с графиком заседаний Верховной Рады. По его словам, сейчас парламенту нужно сосредоточиться на подготовке законопроектов, имеющих значение для получения международного финансирования.

Нардеп напомнил, что, по словам министра финансов, Украине необходимо быстро принять около 25 законов. По его оценке, до конца года потребность в финансировании составляет почти 50 млрд грн, из которых около 27 млрд грн приходится на нужды Вооруженных Сил Украины.

Отдельно Леонов упомянул программу Ukraine Facility. Он отметил, что принятие необходимых реформ и законов должно позволить Украине получить средства в рамках этой программы.

По словам депутата, документы должны быть надлежащим образом подготовлены и проработаны до их вынесения в сессионный зал, чтобы в дальнейшем не пришлось к ним возвращаться из-за недоработок.

Что Леонов сказал о работе в Карпатах

Нардеп также опроверг предположение, что депутаты и чиновники должны провести три недели в Карпатах. Он пояснил, что мероприятие в рамках "Карпатской инициативы", о котором шла речь в эфире, рассчитано максимум на один-два дня и не касается работы правительства в течение всего периода.

Леонов назвал эту инициативу важной для сотрудничества с соседними государствами, в частности в вопросах инфраструктуры, логистики и привлечения дополнительного финансирования.

Что известно о работе Верховной Рады

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада в ближайшие три недели не будет проводить пленарных заседаний, а депутаты сосредоточатся на рассмотрении проекта государственного бюджета на 2027 год. До 1 октября парламентарии должны изучить документ и подготовить собственные предложения и поправки.

Также Новини.LIVE писали о том, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не берет трехнедельный перерыв в работе, а сосредотачивается на работе в комитетах. Он подчеркнул, что депутаты должны проработать законопроекты, которые уже прошли первое чтение, а также ожидают новых документов от правительства.

Также сообщалось, что в Верховной Раде не состоялся запланированный на 18 сентября "час вопросов к правительству". Нардепы сообщили, что заседание парламента отменили без предупреждения. В этот день перед народными избранниками должен был отчитаться министр образования и науки Андрей Бутенко.