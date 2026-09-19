Карпатська вісімка домовилася про інвестиції: Зеленський про деталі саміту

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Учасники першого саміту Карпатської вісімки представили майже 100 спільних проєктів загальною вартістю близько 40 млрд євро. Крім того, країни підготували інвестиційні та торговельні угоди ще приблизно на 1 млрд євро.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах за підсумками Карпатського саміту, передає портал Новини.LIVE.

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Учасники Карпатського саміту. Фото: Reuters

Майже 100 проєктів на 40 млрд євро

За словами Зеленського, Україна разом із Румунією, Польщею, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Сербією та Австрією започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу, в рамках якої підготовлені проєкти щодо енергетики, логістики, інфраструктури та міжгалузевої співпраці.

"Майже 100 проєктів на 40 мільярдів євро представили на першому саміті Карпатської вісімки", — заявив Зеленський.

Окремим напрямом має стати розвиток транспортної інфраструктури. Зеленський наголосив, що країнам регіону необхідно розвивати спільні дороги та залізничне сполучення, особливо в умовах, коли Росія блокує Чорне море.

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Президент повідомив, що частина представлених проєктів має посилити енергетичну безпеку країн Карпатського регіону. Президент також оцінив потенціал співпраці у мільярди євро та наголосив на необхідності реалізувати досягнуті домовленості.

"Багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами, і я дуже розраховую, що наша спільна робота із сусідами буде й надалі збільшуватися", — зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що новий формат має підтримати Україну на шляху до Європейського Союзу та розширити транскордонну взаємодію громад. Серед напрямів співпраці Зеленський назвав розвиток гірських доріг та спільне розв'язання соціальних і екологічних проблем Карпат.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про інвестиційні перспективи Карпатського регіону. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що регіон очікує понад мільярд доларів інвестицій у межах нових проєктів.

Також Новини.LIVE писав про плани створити нові транспортні коридори в Карпатському регіоні. Зеленський наголосив на необхідності розвивати дороги, залізницю, логістичні хаби та термінали.