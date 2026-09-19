Карпатская восьмерка договорилась об инвестициях: Зеленский рассказал о деталях саммита

Зеленский заявил о 100 проектах на сумму 40 млрд евро на саммите С8
Участники первого саммита Карпатской восьмерки представили почти 100 совместных проектов общей стоимостью около 40 млрд евро. Кроме того, страны подготовили инвестиционные и торговые соглашения еще примерно на 1 млрд евро.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях по итогам Карпатского саммита, передает портал Новини.LIVE.
Почти 100 проектов на 40 млрд евро
По словам Зеленского, Украина совместно с Румынией, Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Сербией и Австрией инициировала Карпатскую интеграционную инициативу, в рамках которой подготовлены проекты в сфере энергетики, логистики, инфраструктуры и межотраслевого сотрудничества.
"Почти 100 проектов на сумму 40 миллиардов евро были представлены на первом саммите Карпатской восьмерки", — заявил Зеленский.
Отдельным направлением должно стать развитие транспортной инфраструктуры. Зеленский подчеркнул, что странам региона необходимо развивать совместные дороги и железнодорожное сообщение, особенно в условиях, когда Россия блокирует Черное море.
Президент сообщил, что часть представленных проектов призвана укрепить энергетическую безопасность стран Карпатского региона. Президент также оценил потенциал сотрудничества в миллиарды евро и подчеркнул необходимость реализации достигнутых договоренностей.
"Многое из этого можно решить только вместе с соседями, и я очень рассчитываю, что наша совместная работа с соседями будет и в дальнейшем расширяться", — отметил Зеленский.
Глава государства также добавил, что новый формат должен поддержать Украину на пути в Европейский Союз и расширить трансграничное взаимодействие общин. Среди направлений сотрудничества Зеленский назвал развитие горных дорог и совместное решение социальных и экологических проблем Карпат.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об инвестиционных перспективах Карпатского региона. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что регион ожидает более миллиарда долларов инвестиций в рамках новых проектов.
Также Новини.LIVE писал о планах по созданию новых транспортных коридоров в Карпатском регионе. Зеленский подчеркнул необходимость развития дорог, железных дорог, логистических хабов и терминалов.