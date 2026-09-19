Карпатская восьмерка договорилась об инвестициях: Зеленский рассказал о деталях саммита

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Участники первого саммита Карпатской восьмерки представили почти 100 совместных проектов общей стоимостью около 40 млрд евро. Кроме того, страны подготовили инвестиционные и торговые соглашения еще примерно на 1 млрд евро.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях по итогам Карпатского саммита, передает портал Новини.LIVE.

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Участники Карпатского саммита. Фото: Reuters

Почти 100 проектов на 40 млрд евро

По словам Зеленского, Украина совместно с Румынией, Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Сербией и Австрией инициировала Карпатскую интеграционную инициативу, в рамках которой подготовлены проекты в сфере энергетики, логистики, инфраструктуры и межотраслевого сотрудничества.

"Почти 100 проектов на сумму 40 миллиардов евро были представлены на первом саммите Карпатской восьмерки", — заявил Зеленский.

Отдельным направлением должно стать развитие транспортной инфраструктуры. Зеленский подчеркнул, что странам региона необходимо развивать совместные дороги и железнодорожное сообщение, особенно в условиях, когда Россия блокирует Черное море.

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Президент сообщил, что часть представленных проектов призвана укрепить энергетическую безопасность стран Карпатского региона. Президент также оценил потенциал сотрудничества в миллиарды евро и подчеркнул необходимость реализации достигнутых договоренностей.

"Многое из этого можно решить только вместе с соседями, и я очень рассчитываю, что наша совместная работа с соседями будет и в дальнейшем расширяться", — отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что новый формат должен поддержать Украину на пути в Европейский Союз и расширить трансграничное взаимодействие общин. Среди направлений сотрудничества Зеленский назвал развитие горных дорог и совместное решение социальных и экологических проблем Карпат.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об инвестиционных перспективах Карпатского региона. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что регион ожидает более миллиарда долларов инвестиций в рамках новых проектов.

Также Новини.LIVE писал о планах по созданию новых транспортных коридоров в Карпатском регионе. Зеленский подчеркнул необходимость развития дорог, железных дорог, логистических хабов и терминалов.