Выступление Зеленского 20 сентября - основные заявления

Встреча с Трампом и окончание войны — заявления Зеленского
Дата публикации 20 сентября 2025 17:42
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с журналистами. Там он рассказал о ситуации на фронте, переговорах с РФ и предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Новини.LIVE собрали главные тезисы главы украинского государства.
Что сказал Зеленский на пресс-конференции
Заявления Зеленского:
- Украина не рассматривает "корейский сценарий" перемирия. Однако может случиться так, что не будет финального документа об окончании войны. А Украина нуждается в гарантиях безопасности еще до подписания финального мирного договора.
- Встреча с Трампом состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке уже на следующей неделе. Президент пояснил, что во время встречи с Трампом хотел бы получить сигналы того, будут ли гарантии безопасности от всех партнеров такие, какие нужны Украине, а также санкций против РФ.
- Украина, Польша и Румыния должны принять совместное решение относительно сбивания российских дронов. По словам Зеленского, ПВО соседних государств может защищать от атак западную часть Украины.
- В ближайшее время Украина планирует вернуть из российского плена еще 1000 человек. Уже состоялись переговоры по этому вопросу с РФ. Готовятся списки.
- В районе Купянска на Харьковщине действуют сильные украинские подразделения. Там продолжаются жесткие бои. А в Донецкой области ВСУ провели контрнаступление. Из-за недостатка сил РФ сместила акцент с Запорожья на Доброполье — Покровск.
- Российский диктатор Владимир Путин не готов к встрече с Зеленским. Украина готова и к двусторонним и к трехсторонним встречам.
- В Украине резкое падение числа старшеклассников и абитуриентов. Поэтому ребятам 18-22 лет разрешили выезд за границу.
- В Украине создадут отдельные штурмовые войска. Сейчас все готовится. По словам президента, это заработает примерно через 10 дней.
- Если Путин откажется от встречи, то против РФ введут новые санкции. Зеленский поднимет этот вопрос во время встречи с Трампом, которая состоится на следующей неделе.
- Украине нужно больше дронов, чтобы РФ почувствовала топливный дефицит.
- В Украине уже налажен выпуск дальнобойных дронов, ограничение — только в финансировании.
- ВСУ атакуют дронами НПЗ и военные склады на оккупированных территориях и в РФ, что привело к сбоям в их логистике и работе российских аэропортов.
Напомним, Зеленский отреагировал на российский массированный обстрел в ночь на 20 сентября. Он заявил, что оккупанты применили 40 крылатых и баллистических ракет и около 580 дронов различных типов.
Также мы писали, что за минувшие сутки произошло 165 боевых столкновений.
