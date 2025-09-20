Выступление Зеленского 20 сентября - основные заявления

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с журналистами. Там он рассказал о ситуации на фронте, переговорах с РФ и предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

главные тезисы главы украинского государства.

Что сказал Зеленский на пресс-конференции

Заявления Зеленского:

Напомним, Зеленский отреагировал на российский массированный обстрел в ночь на 20 сентября. Он заявил, что оккупанты применили 40 крылатых и баллистических ракет и около 580 дронов различных типов.

Также мы писали, что за минувшие сутки произошло 165 боевых столкновений.