Виступ Зеленського 20 вересня - основні заяви

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч із журналістами. Там він розповів про ситуацію на фронті, переговори із РФ та майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Новини.LIVE зібрали головні тези глави української держави.

Що сказав Зеленський на пресконференції

Заяви Зеленського:

Нагадаємо, Зеленський відреагував на російський масований обстріл у ніч проти 20 вересня. Він заявив, що окупанти застосували 40 крилатих та балістичних ракет і близько 580 дронів різних типів.

Також ми писали, що за минулу добу сталося 165 бойових зіткнень.