Виступ Зеленського 20 вересня - основні заяви

Зустріч з Трампом та закінчення війни — головні заяви Зеленського
Дата публікації: 20 вересня 2025 17:42
Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч із журналістами. Там він розповів про ситуацію на фронті, переговори із РФ та майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Новини.LIVE зібрали головні тези глави української держави.
Що сказав Зеленський на пресконференції
Заяви Зеленського:
- Україна не розглядає "корейський сценарій" перемир'я. Проте може статись так, що не буде фінального документа про закінчення війни. А Україні потрібні гарантії безпеки ще до підписання фінального мирного договору.
- Зустріч із Трампом відбудеться на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку вже наступного тижня. Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, чи будуть гарантії безпеки від всіх партнерів такі, які потрібні Україні, а також щодо санкцій проти РФ.
- Україна, Польща та Румунія мають ухвалити спільне рішення стосовно збиття російських дронів. За словами Зеленського, ППО сусідніх держав може захищати від атак західну частину України.
- Найближчим часом Україна планує повернути з російського полону ще 1000 людей. Вже відбулися переговори щодо цього питання з РФ. Готуються списки.
- У районі Куп’янська на Харківщині діють сильні українські підрозділи. Там тривають жорсткі бої. А на Донеччині ЗСУ провели контрнаступ. Через нестачу сил РФ змістила акцент із Запоріжжя на Добропілля — Покровськ.
- Російський диктатор Володимир Путін не готовий до зустрічі з Зеленським. Натомість Україна готова і до двосторонніх, і до трьохсторонніх зустрічей.
- В Україні різке падіння числа старшокласників та абітурієнтів. Тому хлопцям 18-22 років дозволили виїзд за кордон.
- В Україні створять окремі штурмові війська. Наразі все готується. За словами президента, це запрацює приблизно через 10 днів.
- Якщо Путін відмовиться від зустрічі, то проти РФ введуть нові санкції. Зеленський порушить це питання під час зустрічі з Трампом, яка відбудеться наступного тижня.
- Україні потрібно більше дронів, щоб РФ відчула паливний дефіцит.
- В Україні вже налагоджено випуск далекобійних дронів, обмеження — лише у фінансуванні.
- ЗСУ атакують дронами НПЗ і військові склади на окупованих територіях та в РФ, що призвело до збоїв у їхній логістиці та роботі російських аеропортів.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на російський масований обстріл у ніч проти 20 вересня. Він заявив, що окупанти застосували 40 крилатих та балістичних ракет і близько 580 дронів різних типів.
Також ми писали, що за минулу добу сталося 165 бойових зіткнень.
