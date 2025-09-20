Відео
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Зеленський сказав наслідки відмови Путіна від переговорів

Зеленський сказав наслідки відмови Путіна від переговорів

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 14:02
Зеленський розповів, чого чекає Україна у разі відмови Путіна від переговорів
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Президент Володимир Зеленський пояснив, чого чекає Україна, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від зустрічі. За його словами, йдеться про посилений тиск на Росію з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами, передає "Укрінформ".

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського та Путіна

Глава держави зауважив, що країна очікує санкції, якщо не буде зустрічі лідерів або припинення вогню,

"Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції", — наголосив Зеленський.

За його словами, він порушить це питання під час зустрічі з американським лідером США Дональдом Трампом, яка відбудеться наступного тижня.

"Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але завʼязувати все це — це загальмовувати тиск на Путіна", — зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що готовий зустрітися з російським диктатором, однак Путін — ні.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що диктатор Росії ховається від зустрічі із Зеленським.

Раніше Зеленський вкотре висловив готовність зустрітися із Путіним та Трампом без попередніх умов.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
