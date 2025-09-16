Зеленський готовий зустрітися з Путіним і Трампом без попередніх умов

Зеленський готовий зустрітися з Трампом і Путіним без умов
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом без попередніх умов. Водночас він виключив переговори в Москві.
Про це український лідер розповів в інтервʼю Sky News у вівторок, 16 вересня.
Готовність Зеленського до зустрічі з Путіним і Трампом
Журналістка запитала у глави держави, чи готовий він провести зустріч з Трампом та Путіним без будь-яких умов.
"Так. Президент Трамп запропонував мені зустріч двосторонню, а потім тристоронню. Він сказав у Вашингтоні на останній нашій зустрічі, щоб спрацювати в такому форматі", — зазначив Зеленський.
За його словами, Трамп хоче, аби в двосторонньому форматі був обмін думками або претензіями, а потім тристоронні переговори.
Зеленський наголосив, що підтримує будь-який формат, який пропонують США.
"Тому що, як я розумію, формат, який пропонують США і який підтримує Україні, якщо не підтримує той чи інший формат Росія, то США зроблять сильні кроки щодо Путіна", — каже він.
Український лідер зауважив, що йдеться про санкції та зброю. Глава держави без будь-яких умов підтримує двосторонній та тристоронній формати.
Зустріч у Москві
Зеленський виключив можливість такої зустрічі в Москві, як пропонує Путін.
"Це не умови. Це ситуація. Росія напала на нас. Я не можу поїхати в країну, коли ця країна, це місто Москва атакує нас. Тож це не може бути так — під ракетами їхати в їхню столицю. Це не може бути так, але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні. На столі лежить багато пропозицій", — додав Президент України.
Нагадаємо, Трамп пояснив, чому Путін та Зеленський не можуть зустрітися в двосторонньому форматі.
Раніше американський президент заявив, що український лідер повинен укласти мирну угоду з Росією. Про це він скаже йому на зустрічі у Нью-Йорку.
