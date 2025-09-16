Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский готов встретиться с Трампом и Путиным без условий

Зеленский готов встретиться с Трампом и Путиным без условий

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 22:57
Зеленский готов встретиться с Путиным и Трампом без предварительных условий
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом без предварительных условий. В то же время он исключил переговоры в Москве.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Sky News во вторник, 16 сентября.

Реклама
Читайте также:

Готовность Зеленского к встрече с Путиным и Трампом

Журналистка спросила у главы государства, готов ли он провести встречу с Трампом и Путиным без каких-либо условий.

"Да. Президент Трамп предложил мне встречу двустороннюю, а затем трехстороннюю. Он сказал в Вашингтоне на последней нашей встрече, чтобы сработать в таком формате", — отметил Зеленский.

По его словам, Трамп хочет, чтобы в двустороннем формате был обмен мнениями или претензиями, а затем трехсторонние переговоры.

Зеленский подчеркнул, что поддерживает любой формат, который предлагают США.

"Потому что, как я понимаю, формат, который предлагают США и который поддерживает Украина, если не поддерживает тот или иной формат Россия, то США сделают сильные шаги в отношении Путина", — говорит он.

Украинский лидер отметил, что речь идет о санкциях и оружии. Глава государства без каких-либо условий поддерживает двусторонний и трехсторонний форматы.

Встреча в Москве

Зеленский исключил возможность такой встречи в Москве, как предлагает Путин.

"Это не условия. Это ситуация. Россия напала на нас. Я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город Москва атакует нас. Поэтому это не может быть так — под ракетами ехать в их столицу. Это не может быть так, но мы можем встретиться в любой другой стране. На столе лежит много предложений", — добавил Президент Украины.

Напомним, Трамп объяснил, почему Путин и Зеленский не могут встретиться в двустороннем формате.

Ранее американский президент заявил, что украинский лидер должен заключить мирное соглашение с Россией. Об этом он скажет ему на встрече в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации