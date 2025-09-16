Зеленский готов встретиться с Путиным и Трампом без предварительных условий

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом без предварительных условий. В то же время он исключил переговоры в Москве.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Sky News во вторник, 16 сентября.

Реклама

Читайте также:

Готовность Зеленского к встрече с Путиным и Трампом

Журналистка спросила у главы государства, готов ли он провести встречу с Трампом и Путиным без каких-либо условий.

"Да. Президент Трамп предложил мне встречу двустороннюю, а затем трехстороннюю. Он сказал в Вашингтоне на последней нашей встрече, чтобы сработать в таком формате", — отметил Зеленский.

По его словам, Трамп хочет, чтобы в двустороннем формате был обмен мнениями или претензиями, а затем трехсторонние переговоры.

Зеленский подчеркнул, что поддерживает любой формат, который предлагают США.

"Потому что, как я понимаю, формат, который предлагают США и который поддерживает Украина, если не поддерживает тот или иной формат Россия, то США сделают сильные шаги в отношении Путина", — говорит он.

Украинский лидер отметил, что речь идет о санкциях и оружии. Глава государства без каких-либо условий поддерживает двусторонний и трехсторонний форматы.

Встреча в Москве

Зеленский исключил возможность такой встречи в Москве, как предлагает Путин.

"Это не условия. Это ситуация. Россия напала на нас. Я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город Москва атакует нас. Поэтому это не может быть так — под ракетами ехать в их столицу. Это не может быть так, но мы можем встретиться в любой другой стране. На столе лежит много предложений", — добавил Президент Украины.

Напомним, Трамп объяснил, почему Путин и Зеленский не могут встретиться в двустороннем формате.

Ранее американский президент заявил, что украинский лидер должен заключить мирное соглашение с Россией. Об этом он скажет ему на встрече в Нью-Йорке.