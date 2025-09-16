Видео
Трамп сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

Трамп сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:57
Трамп сказал, почему Зеленский и Путин не могут встретиться
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему лидер Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин не могут встретиться вдвоем с глазу на глаз. По его словам, причиной этого является сильная ненависть друг к другу.

Об этом информируют Новини.LIVE во вторник, 16 сентября.

Читайте также:

Трамп о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз

Президент США Дональд Трамп прокомментировал потенциальную двустороннюю встречу Зеленского и Путина. Он отметил, что они ненавидят друг друга.

"Зеленский и Путин ненавидят друг друга", — сказал Трамп.

Глава Белого дома считает, что из-за этого ему бы пришлось сидеть между украинским президентом и российским диктатором на их встрече.

В то же время Дональд Трамп отмечает, что эта встреча решила бы много вопросов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Путина приехать в Москву.

Позже он объяснил, что предложение Путина приехать в Москву имело целью "отложить встречу".

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
