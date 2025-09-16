Трамп сказав, чому Зеленський і Путін не можуть зустрітися

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому лідер України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін не можуть зустрітися вдвох віч-на-віч. За його словами, причиною цього є сильна ненависть один до одного.

Трамп про зустріч Зеленського та Путіна віч-на-віч

Президент США Дональд Трамп прокоментував потенційну двосторонню зустріч Зеленського та Путіна. Він зазначив, що вони ненавидять один одного.

"Зеленський та Путін ненавидять один одного", — сказав Трамп.

Очільник Білого дому вважає, що через це йому б довелося сидіти поміж українським президентом та російським диктатором на їх зустрічі.

Водночас Дональд Трамп наголошує, що ця зустріч вирішила б багато питань.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Путіна приїхати до Москви.

Пізніше він пояснив, що пропозиція Путіна приїхати до Москви мала на меті "відкласти зустріч".