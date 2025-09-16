Відео
Трамп зробив заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Трамп зробив заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:57
Трамп сказав, чому Зеленський і Путін не можуть зустрітися
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому лідер України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін не можуть зустрітися вдвох віч-на-віч. За його словами, причиною цього є сильна ненависть один до одного.

Про це інформують Новини.LIVE у вівторок, 16 вересня.

Читайте також:

Трамп про зустріч Зеленського та Путіна віч-на-віч

Президент США Дональд Трамп прокоментував потенційну двосторонню зустріч Зеленського та Путіна. Він зазначив, що вони ненавидять один одного.

"Зеленський та Путін ненавидять один одного", — сказав Трамп.

Очільник Білого дому вважає, що через це йому б довелося сидіти поміж українським президентом та російським диктатором на їх зустрічі.

Водночас Дональд Трамп наголошує, що ця зустріч вирішила б багато питань.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Путіна приїхати до Москви.

Пізніше він пояснив, що пропозиція Путіна приїхати до Москви мала на меті "відкласти зустріч".

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
