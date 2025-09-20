Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Главная Новости дня Зеленский сказал последствия отказа Путина от переговоров

Зеленский сказал последствия отказа Путина от переговоров

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 14:02
Зеленский рассказал, чего ждет Украина в случае отказа Путина от переговоров
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Президент Владимир Зеленский объяснил, чего ждет Украину, если российский диктатор Владимир Путин откажется от встречи. По его словам, речь идет об усиленном давлении на Россию со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, передает "Укринформ".

Читайте также:

Встреча Зеленского и Путина

Глава государства отметил, что страна ожидает санкции, если не будет встречи лидеров или прекращения огня,

"То есть это же зависит от желания сторон. Мы проявляем поддержку этой идеи. Вы это знаете, это не секрет. Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, он поднимет этот вопрос во время встречи с американским лидером США Дональдом Трампом, которая состоится на следующей неделе.

"Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем. Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это — это затормаживать давление на Путина", — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с российским диктатором, однако Путин — нет.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что диктатор России прячется от встречи с Зеленским.

Ранее Зеленский в очередной раз выразил готовность встретиться с Путиным и Трампом без предварительных условий.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
