Корейський сценарій в Україні - Зеленський припустив, як може завершитись війна

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про "корейський сценарій" завершення війни в Україні. Він наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки ще до підписання фінального мирного договору.

Про це Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами, передає "Ми-Україна".

"У нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. І це до розмови про гарантії безпеки — чому Україні потрібні гарантії безпеки", — заявив президент.

Глава держави пояснив, що може статись так, що не буде фінального документа про закінчення війни.

"Тому кажуть — наприклад, президент Франції Макрон, — що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки", — сказав Зеленський.

Зеленський підсумував, що ніхто не розглядає "корейську", "фінську" чи будь-яку іншу модель врегулювання.

"У нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією", — додав він.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про завершення війни в Україні.

Секретар РНБО Руслан Умєров розповів, які переговори зараз Україна веде з РФ.