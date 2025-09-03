Корейський сценарій для України — Зеленський відповів, чи можливо це

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський визнав, що так званий "корейський сценарій" може розглядатися для України. Однак, він можливий лише з певними нюансами.

Про це він заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point у середу, 3 вересня.

Зеленський про "корейський сценарій" для України

Президент допускає, що для України можливий сценарій, подібний до південнокорейського, коли після завершення війни без підписання повноцінного мирного договору держава все ж може збудувати успішне майбутнє.

"Ви питаєте мене, чи може такий сценарій статися в Україні? Я вам кажу, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має головного союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що ситуацію України не можна напряму порівнювати з Кореєю. За словами президента, населення її суперника — КНДР — становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як Росії — понад 140 мільйонів. Тож масштаби загроз з боку РФ у рази більша.

"Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Парижу з офіційним візитом. Український лідер вже провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Під час візиту до Франції президент України закликав західних партнерів посилити тиск на РФ, щоб завершити війну.