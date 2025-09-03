Корейський сценарій для України — Зеленський відповів, чи можливо це

Зеленський відповів, чи можлива "корейська модель" для України
Президент України Володимир Зеленський визнав, що так званий "корейський сценарій" може розглядатися для України. Однак, він можливий лише з певними нюансами.
Про це він заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point у середу, 3 вересня.
Зеленський про "корейський сценарій" для України
Президент допускає, що для України можливий сценарій, подібний до південнокорейського, коли після завершення війни без підписання повноцінного мирного договору держава все ж може збудувати успішне майбутнє.
"Ви питаєте мене, чи може такий сценарій статися в Україні? Я вам кажу, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має головного союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", — сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що ситуацію України не можна напряму порівнювати з Кореєю. За словами президента, населення її суперника — КНДР — становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як Росії — понад 140 мільйонів. Тож масштаби загроз з боку РФ у рази більша.
"Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Парижу з офіційним візитом. Український лідер вже провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Під час візиту до Франції президент України закликав західних партнерів посилити тиск на РФ, щоб завершити війну.
