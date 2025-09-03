Зеленський закликав партнерів посилити тиск на РФ

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає жодних сигналів від Росії про готовність завершити війну. Водночас він висловив упевненість, що партнерство України з Європейським Союзом і США допоможе посилити тиск на агресора, аби врешті вийти на дипломатичне вирішення конфлікту.

Про це український лідер заявив під час пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі у середу, 3 вересня.

Росія не демонструє готовності завершити війну

"Я впевнений, що наш союз, союз з Європою, якій від початку війни з нами, союз Європи з США, нам допоможе збільшити тиск, аби дійти дипломатичного рішення цього складного питання, яке так важливе для спокою України. Для тривалого миру і безпеки у Європі", — заявив він.

Окремо Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за рішення надати Україні системи протиповітряної оборони.

Він наголосив, що такі кроки рятують життя, особливо з огляду на постійні обстріли: лише минулої ночі українська ППО знищила 20 балістичних ракет.

Президент підкреслив, що кожне ухвалене партнерами рішення має критичне значення для безпеки людей.

Нагадаємо, що увечері 3 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де запланована його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також повідомлялося, що лідери "Коаліції охочих" розглядають можливість запросити президента США Дональда Трампа взяти участь у наступному засіданні.