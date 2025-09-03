Видео
Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ

Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 20:21
Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет никаких сигналов от России о готовности завершить войну. В то же время он выразил уверенность, что партнерство Украины с Европейским Союзом и США поможет усилить давление на агрессора, чтобы в конце концов выйти на дипломатическое решение конфликта.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Россия не демонстрирует готовности завершить войну

"Я уверен, что наш союз, союз с Европой, которой с начала войны с нами, союз Европы с США, нам поможет увеличить давление, чтобы прийти к дипломатическому решению этого сложного вопроса, который так важен для спокойствия Украины. Для длительного мира и безопасности в Европе", — заявил он.

Отдельно Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за решение предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Он отметил, что такие шаги спасают жизни, особенно учитывая постоянные обстрелы: только прошлой ночью украинская ПВО уничтожила 20 баллистических ракет.

Президент подчеркнул, что каждое принятое партнерами решение имеет критическое значение для безопасности людей.

Напомним, что вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где запланирована его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также сообщалось, что лидеры "Коалиции желающих" рассматривают возможность пригласить президента США Дональда Трампа принять участие в следующем заседании.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
