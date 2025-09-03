Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, возможна ли "корейская модель" для Украины

Зеленский ответил, возможна ли "корейская модель" для Украины

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 22:03
Корейский сценарий для Украины - Зеленский ответил, возможно ли это
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что так называемый "корейский сценарий" может рассматриваться для Украины. Однако, он возможен лишь с определенными нюансами.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Point в среду, 3 сентября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о "корейском сценарии" для Украины

Президент допускает, что для Украины возможен сценарий, подобный южнокорейскому, когда после завершения войны без подписания полноценного мирного договора государство все же может построить успешное будущее.

"Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий произойти в Украине? Я вам говорю, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что ситуацию Украины нельзя напрямую сравнивать с Кореей. По словам президента, население ее соперника - КНДР - составляет чуть более 20 миллионов, тогда как России - более 140 миллионов. Поэтому масштабы угроз со стороны РФ в разы больше.

"Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом. Украинский лидер уже провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Во время визита во Францию президент Украины призвал западных партнеров усилить давление на РФ, чтобы завершить войну.

 

Владимир Зеленский война Украина Южная Корея война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации