Корейский сценарий для Украины - Зеленский ответил, возможно ли это

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что так называемый "корейский сценарий" может рассматриваться для Украины. Однако, он возможен лишь с определенными нюансами.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Point в среду, 3 сентября.

Зеленский о "корейском сценарии" для Украины

Президент допускает, что для Украины возможен сценарий, подобный южнокорейскому, когда после завершения войны без подписания полноценного мирного договора государство все же может построить успешное будущее.

"Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий произойти в Украине? Я вам говорю, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что ситуацию Украины нельзя напрямую сравнивать с Кореей. По словам президента, население ее соперника - КНДР - составляет чуть более 20 миллионов, тогда как России - более 140 миллионов. Поэтому масштабы угроз со стороны РФ в разы больше.

"Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом. Украинский лидер уже провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Во время визита во Францию президент Украины призвал западных партнеров усилить давление на РФ, чтобы завершить войну.