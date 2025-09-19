Відео
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Умєров відповів, чи ведуться перемовини з РФ про закінчення війни

Умєров відповів, чи ведуться перемовини з РФ про закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:37
Умєров відповів, чи тривають переговори з Росією про закінчення війни
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров відповів, чи ведуться зараз перемовини з Росією щодо закінчення повномасштабної війни. За його словами, наразі переговори тривають лише щодо звільнення військовополонених.

Про це Рустем Умєров заявив в інтерв'ю CNN.

Читайте також:

Умєров про перемовини з Росією щодо завершення війни

На запитання, чи ведуться зараз перемовини між Росією та Україною щодо завершення війни, Умєров відповів, що наразі йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", — сказав секретар РНБО.

Водночас він зауважив, що з іншого боку європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

"Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", — додав Умєров.

Умєров про роль Трампа в переговорах про закінчення війни

"Росія підводить Трампа, немає жодних зобов'язань з їхнього боку продовжувати переговори", — зазначив Умєров.

Зокрема, секретар РНБО наголосив на тому, що саме очільник Білого дому Дональд Трамп може покласти край повномасштабній війні в Україні.

"Як я вже казав, ми підтримуємо ініціативу, і я думаю, що ця війна має закінчитися. На цьому етапі всі європейські союзники разом зі США підтримують цю ідею.

Україна заявила, що їй потрібні гарантії. Їй потрібні сильні Збройні сили України. Їй потрібно, щоб "Коаліція охочих" була поруч. Їй потрібна підтримка США. Гадаю, ми виконали свою частину угоди зі США та європейськими союзниками, тепер черга за Росією", — наголосив Умєров.

Нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що його підвів російський диктатор Путін у питанні мирного врегулювання в Україні.

Раніше український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у тривалому мирі без ризиків відновлення повномасштабної війни.

переговори Україна війна в Україні РНБО Росія Рустем Умєров
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
