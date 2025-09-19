РФ може здійснювати до тисячі атак щодня — Умєров

Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Росія планує суттєво збільшити кількість атак по Україні та може здійснювати обстріли до тисячі ударів на добу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, зазначивши, що агресор не демонструє жодного бажання завершувати війну.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров в своєму інтерв'ю для CNN.

Росія планує масштабне збільшення атак

Секретар РНБО Рустем Умєров пояснив, що Росія комбінує удари крилатими та балістичними ракетами, а також дронами-камікадзе. За його словами, до кінця року Кремль може збільшити кількість атак до тисячі на добу. Це створює додаткові виклики для системи ППО України.

"Нам, звісно, потрібно більше засобів ППО. Нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Але Росія намагається збільшити кількість атак — до тисячі на день, тому до кінця року, думаю, вони їх розширять. І це свідчить про те, що РФ не має серйозного наміру завершити цю війну", — наголосив Умєров в інтерв’ю CNN.

За словами Рустема Умєрова, після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з главою Білого дому Дональдом Трампом на Алясці інтенсивність атак на Україну зросла. Він висловив вдячність партнерам зі США та Європейського Союзу за фінансову допомогу у сфері оборони. Також Умєров нагадав, що НАТО запровадило новий механізм підтримки української армії через програму PURL.

