У Чернігові пролунав вибух — що відомо на цей момент

У Чернігові пролунав вибух — що відомо на цей момент

Дата публікації: 19 вересня 2025 10:06
У Чернігові стався вибух — деталі
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: Експрес онлайн

У Чернігові зафіксовано вибух, інформація про подію швидко поширилася у місцевих спільнотах. Наразі офіційні структури з’ясовують усі обставини інциденту та можливі наслідки.

Повітряні Сили Збройних Сил України заздалегідь повідомили про ворожі атаки.

Читайте також:

Вибух у Чернігові — що відомо

За попередніми даними, у місті було чути гучний вибух, який налякав мешканців кількох районів. Очевидці пишуть у соцмережах, що звук був достатньо потужним, аби його почули на значній відстані. Наразі офіційний Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського повідомив:

"У межах міста було чутно вибух. Обставини зʼясовуються. Перебувайте в безпечних місцях".

У Чернігові пролунав вибух — що відомо на цей момент - фото 1
Допис Брижинського у Telegram. Фото: скриншот    

На місце події виїхали профільні служби для перевірки обставин. Спеціалісти мають встановити, чи пов’язаний вибух із роботою ППО або з іншими причинами. Жителів міста закликали залишатися в укриттях і дочекатися офіційних повідомлень.

Де ще оголосили тривогу вранці 19 вересня

У Чернігові пролунав вибух — що відомо на цей момент - фото 2
Офіційна карта повітряних тривог України станом на 10:52 19 вересня 2025 року

Станом на 10:52 повітряна тривога триває в Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій та Луганській області, а також в окупованому Криму. 

Нагадаємо, що вночі з 17 на 18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України атакували один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів Росії — "Газпром Нафтохім Салават". 

Раніше ми також інформували, що Генеральна прокуратура України разом із Бюро кримінальної поліції Литви викрили організоване угруповання, яке, за матеріалами слідства, планувало та координувало чотири терористичні акти в різних європейських країнах

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
