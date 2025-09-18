Литва викрила злочинну групу яка планувала теракти в Європі

Затримання одного з підозрюваних. Фото: Генеральна прокуратура та бюро кримінальної поліції Литви

Генеральна прокуратура спільно з Бюро кримінальної поліції Литви викрили організовану групу, яка, за даними слідства, підготувала й координувала чотири терористичні акти в кількох європейських країнах. Наразі повідомлення про підозру в організації та вчиненні інкримінованих злочинів оголошено загалом 15 особам.

Про це повідомили у заяві Генеральної прокуратури та Бюро кримінальної поліції Литви.

Детективи з'ясували, що 19 липня 2024 року громадянин Литовської Республіки разом із співучасниками скористався послугами міжнародних перевізників "DHL" і "DPD" та відправив із Вільнюса чотири посилки, начинені саморобними вибухово-запальними пристроями. Дві з них адресувалися до Великої Британії й вирушили вантажними літаками DHL, ще дві були спрямовані до Польщі автотранспортом DPD.

Слідчі з’ясували, що високопотужні вибухово-запальні заряди активувалися електронними таймерами та були надійно замасковані. На підставі зібраних даних слідство припускає, що ці заряди могли призначатися й для інших атак.

Кого підозрюють у підготовці терактів

Андрій Бабуров. Фото: скриншот

За даними прокуратури, у координації підозрюють громадянина України Данііла Громова, 1988 року народження, який також використовується під персональними даними Ярослава Михайлова, 1988 року народження, та Томаса Довганя Стабачінскаса, 1971 року народження, із громадянством Литовської Республіки та іноземної держави.

Зазначається, що зараз троє фігурантів перебувають у міжнародному розшуку — це Андрій Бабуров, Томас Довгань Стабачінскас і Данило Громов (може мати ім'я та прізвище, як Ярослав Михайлов).

Томас Довган Стабачінскас. Фото: скриншот

Данило Громов. Фото: скриншот

Для реалізації окремих завдань залучали інших громадян Литви, іноземної держави, Латвії, Естонії та України, добираючи виконавців через особисті контакти та вербування в Telegram із пропозиціями винагороди та виплатою криптовалютою. Стало відомо, що група діяла за суворими правилами конспірації, мали чіткий розподіл функцій між різними ланками.

Правоохоронці повідомили про підозру в організації злочинів громадянам Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки, України та іноземної держави.

Нагадаємо, торік в листопаді 2024 року в Вільнюсі розбився вантажний літак DHL. У ЗМІ припускали, що авіакатастрофа могла трапитися через теракт.