Главная Новости дня Литва разоблачила преступников в подготовке терактов в Европе

Литва разоблачила преступников в подготовке терактов в Европе

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:08
Литва разоблачила преступную группу которая планировала теракты в Европе
Задержание одного из подозреваемых. Фото: Генеральная прокуратура и бюро уголовной полиции Литвы

Генеральная прокуратура совместно с Бюро криминальной полиции Литвы разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, подготовила и координировала четыре террористических акта в нескольких европейских странах. Сейчас сообщение о подозрении в организации и совершении инкриминируемых преступлений объявлено всего 15 лицам.

Об этом сообщили в заявлении Генеральной прокуратуры и Бюро криминальной полиции Литвы.

Читайте также:

В Литве разоблачили граждан из нескольких стран в подготовке теракта

Детективы выяснили, что 19 июля 2024 года гражданин Литовской Республики вместе с соучастниками воспользовался услугами международных перевозчиков "DHL" и "DPD" и отправил из Вильнюса четыре посылки, начиненные самодельными взрывовоспламеняющимися устройствами. Две из них адресовались в Великобританию и отправились грузовыми самолетами DHL, еще две были направлены в Польшу автотранспортом DPD.

Следователи выяснили, что высокомощные взрывовоспламеняющиеся заряды активировались электронными таймерами и были надежно замаскированы. На основании собранных данных следствие предполагает, что эти заряды могли предназначаться и для других атак.

Кого подозревают в подготовке терактов

null
Андрей Бабуров. Фото: скриншот

По данным прокуратуры, в координации подозревают гражданина Украины Даниила Громова, 1988 года рождения, который также используется под персональными данными Ярослава Михайлова, 1988 года рождения, и Томаса Довганя Стабачинскаса, 1971 года рождения, с гражданством Литовской Республики и иностранного государства.

Отмечается, что сейчас трое фигурантов находятся в международном розыске - это Андрей Бабуров, Томас Довгань Стабачинскас и Даниил Громов (может иметь имя и фамилию, как Ярослав Михайлов).

null
Томас Довгань Стабачинскас. Фото: скриншот
null
Даниил Громов. Фото: скриншот

Для реализации отдельных задач привлекали других граждан Литвы, иностранного государства, Латвии, Эстонии и Украины, подбирая исполнителей через личные контакты и вербовку в Telegram с предложениями вознаграждения и выплатой криптовалюты. Стало известно, что группа действовала по строгим правилам конспирации, имели четкое распределение функций между различными звеньями.

Правоохранители сообщили о подозрении в организации преступлений гражданам Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Украины и иностранного государства.

Напомним, в прошлом году в ноябре 2024 года в Вильнюсе разбился грузовой самолет DHL. В СМИ предполагали, что авиакатастрофа могла случиться из-за теракта.

теракт Литва Украинская правда украинцы взрыв россияне Европа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
