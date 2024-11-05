Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Россия пыталась устроить теракт на гражданских самолетах, — WSJ arrow

Россия пыталась устроить теракт на гражданских самолетах, — WSJ

5 ноября 2024 08:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия планировала теракт в гражданских самолетах в Канаду и США
Самолет логистической компании DHL. Фото: Wikimedia Commons
Анастасия Постоенко - Редактор

Логистическая компания DHL заявила, что предпримет меры по защите своей сети, персонала, активов и клиентских грузов из-за попыток России устроить теракт на гражданских самолетах. Известно, что шпионы спрятали в некоторых товарах легковоспламеняющиеся вещества, которые должны были передать самолетом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Россия хотела устроить теракт на гражданских самолетах

Россия пыталась устроить пожар на гражданских самолетах. Для этого шпионы РФ отправили логистической компанией DHL небольшие зажигательные устройства с легковоспламеняющимся веществом, содержавшим магний, спрятанные в электромассажерах.

Специалисты добавили, что если бы на борту самолета действительно случился пожар, то бортовая система пожаротушения могла бы не справиться с магниевым пламенем, поскольку оно имеет значительно более высокую температуру горения и его довольно трудно потушить.

Интересно, что в июле в логистических центрах этой почтовой компании в Германии и Великобритании уже были инциденты, когда на складах внезапно возникли пожары. Тогда "странным образом" воспламенились посылки — горели устройства внутри некоторых пакетов.

The Wall Street Journal со ссылкой на европейских специалистов, ознакомленных с расследованиями, сообщает, что устройства являлись частью более широкой российской операции.

В частности, электромассажеры, поступившие в Великобританию из Литвы, были попыткой выяснить, как эффективно доставить такие зажигательные устройства на борт самолетов, которые впоследствии будут направляться в Северную Америку.

Отметим, что Национальная прокуратура Польши заявляла об аресте четырех человек, обвиненных в участии в диверсионных или террористических операциях по заданию иностранной разведки. Также Польша сотрудничает с другими странами, чтобы найти еще не менее двух подозреваемых. Там хотят проверить каналы передачи опасных посылок, которые в конце концов должны поступить в США и Канаду.

Российские шпионы пытаются дестабилизировать ситуацию в мире

Глава польской внешней разведки Павел Шота заявил, что в этом виноваты российские шпионы. Он отметил, что если бы подобная террористическая атака была осуществлена, это стало бы серьезной эскалацией Москвы против Запада.

"Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, если один из этих пакетов взорвется, что приведет к массовым жертвам", — сказал Шота.

Также источники WSJ убеждены, что российские шпионы не смогли бы воплощать столь серьезные операции, особенно на гражданских самолетах, без разрешения Кремля.

Напомним, недавно освобожденный из плена военный ВСУ рассказал новые подробности о террористическом акте в Еленовке. Он отметил, что накануне трагедии российские инженеры закладывали взрывчатку на крыше колонии, где находились "азовцы".

А в конце октября в провинции Анкара, Турция, произошел теракт в оборонном предприятии компании Turkish Aerospace Industries.

разведка Россия шпионаж самолеты теракт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:53 В США готовятся к подавлению массовых протестов после выборов

08:50 В Киеве мужчина обворовал Новую почту и ломбард — что решил суд

08:48 Харрис или Трамп — как выборы в США повлияют на Украину

08:30 Какие услуги недоступны украинцам без ВУД — перечень на ноябрь

08:23 Россия пыталась устроить теракт на гражданских самолетах, — WSJ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:15 Проблемные квартиранты — как выписать человека без его согласия

08:13 Россия начала кампанию по дискредитации победы Санду, — ISW

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

08:00 Помощь в 50 тыс. грн — в каких регионах доступны выплаты

08:53 В США готовятся к подавлению массовых протестов после выборов

08:50 В Киеве мужчина обворовал Новую почту и ломбард — что решил суд

08:48 Харрис или Трамп — как выборы в США повлияют на Украину

08:30 Какие услуги недоступны украинцам без ВУД — перечень на ноябрь

08:23 Россия пыталась устроить теракт на гражданских самолетах, — WSJ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:15 Проблемные квартиранты — как выписать человека без его согласия

08:13 Россия начала кампанию по дискредитации победы Санду, — ISW

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

08:00 Помощь в 50 тыс. грн — в каких регионах доступны выплаты

07:45 Мост Патона празднует 71 год — факты о знаковом сооружении

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали