Россия планировала теракт в гражданских самолетах в Канаду и США

Самолет логистической компании DHL. Фото: Wikimedia Commons

Логистическая компания DHL заявила, что предпримет меры по защите своей сети, персонала, активов и клиентских грузов из-за попыток России устроить теракт на гражданских самолетах. Известно, что шпионы спрятали в некоторых товарах легковоспламеняющиеся вещества, которые должны были передать самолетом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Россия пыталась устроить пожар на гражданских самолетах. Для этого шпионы РФ отправили логистической компанией DHL небольшие зажигательные устройства с легковоспламеняющимся веществом, содержавшим магний, спрятанные в электромассажерах.

Специалисты добавили, что если бы на борту самолета действительно случился пожар, то бортовая система пожаротушения могла бы не справиться с магниевым пламенем, поскольку оно имеет значительно более высокую температуру горения и его довольно трудно потушить.

Интересно, что в июле в логистических центрах этой почтовой компании в Германии и Великобритании уже были инциденты, когда на складах внезапно возникли пожары. Тогда "странным образом" воспламенились посылки — горели устройства внутри некоторых пакетов.

The Wall Street Journal со ссылкой на европейских специалистов, ознакомленных с расследованиями, сообщает, что устройства являлись частью более широкой российской операции.

В частности, электромассажеры, поступившие в Великобританию из Литвы, были попыткой выяснить, как эффективно доставить такие зажигательные устройства на борт самолетов, которые впоследствии будут направляться в Северную Америку.

Отметим, что Национальная прокуратура Польши заявляла об аресте четырех человек, обвиненных в участии в диверсионных или террористических операциях по заданию иностранной разведки. Также Польша сотрудничает с другими странами, чтобы найти еще не менее двух подозреваемых. Там хотят проверить каналы передачи опасных посылок, которые в конце концов должны поступить в США и Канаду.

Российские шпионы пытаются дестабилизировать ситуацию в мире

Глава польской внешней разведки Павел Шота заявил, что в этом виноваты российские шпионы. Он отметил, что если бы подобная террористическая атака была осуществлена, это стало бы серьезной эскалацией Москвы против Запада.

"Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, если один из этих пакетов взорвется, что приведет к массовым жертвам", — сказал Шота.

Также источники WSJ убеждены, что российские шпионы не смогли бы воплощать столь серьезные операции, особенно на гражданских самолетах, без разрешения Кремля.

Напомним, недавно освобожденный из плена военный ВСУ рассказал новые подробности о террористическом акте в Еленовке. Он отметил, что накануне трагедии российские инженеры закладывали взрывчатку на крыше колонии, где находились "азовцы".

А в конце октября в провинции Анкара, Турция, произошел теракт в оборонном предприятии компании Turkish Aerospace Industries.