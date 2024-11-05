Росія планувала теракт у цивільних літаках до Канади та США

Росія намагалася влаштувати теракт на цивільних літаках, — WSJ
Логістична компанія DHL заявила, що вживе заходів для захисту своєї мережі, персоналу, активів та клієнтських вантажів через спроби Росії влаштувати теракт на цивільних літаках. Відомо, що шпигуни заховали у деяких товарах легкозаймисті речовини, які мали б передати літаком.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Росія хотіла влаштувати теракт на цивільних літаках
Росія намагалася влаштувати пожежу на цивільних літаках. Для цього шпигуни РФ відправили логістичною компанією DHL невеликі запалювальні пристрої з легкозаймистою речовиною, що містила магній, які заховали в електромасажерах.
Фахівці додали, що якби на борту літака справді зайнялася б пожежа, то бортова система пожежогасіння могла б не впоратися з магнієвим полум'ям, оскільки воно має значно вищу температуру горіння і його доволі важко загасити.
Цікаво, що в липні логістичні центри цієї ж поштової компанії у Німеччині та Великій Британії вже мали інциденти, коли на складах раптово виникли пожежі. Тоді "дивним чином" загорілися посилки — загорілися пристрої всередині деяких пакунків.
The Wall Street Journal із посиланням на європейських фахівців, які ознайомлені з розслідуваннями, повідомляє, що пристрої були частиною ширшої російської операції.
Зокрема електромасажери, які надійшли до Великої Британії з Литви, були спробою з'ясувати, як ефективно доставити такі запалювальні пристрої на борт літаків, які згодом прямуватимуть до Північної Америки.
Зазначимо, що Національна прокуратура Польщі заявляла про арешт чотирьох осіб, яких звинуватила в участі в диверсійних або терористичних операціях за завданням іноземної розвідки. Також Польща співпрацює з іншими країнами, щоб знайти ще щонайменше двох підозрюваних. Там хочуть перевірити канали передавання небезпечних посилок, які врешті-решт мали б надійти до США та Канади.
Російські шпигуни намагаються дестабілізувати ситуацію в світі
Глава польської зовнішньої розвідки Павел Шота заявив, що у цьому винні російські шпигуни. Він зауважив, що якби така терористична атака була здійснена, це стало б серйозною ескалацією Москви проти Заходу.
"Я не впевнений, що політичні лідери Росії усвідомлюють наслідки, якщо один з цих пакетів вибухне, що призведе до масових жертв", — сказав Шота.
Також джерела WSJ переконані, що російські шпигуни не змогли б втілювати настільки серйозні операції, особливо на цивільних літаках, без дозволу Кремля.
Нагадаємо, нещодавно звільнений з полону військовий ЗСУ розповів нові подробиці про терористичний акт в Оленівці. Він зазначив, що напередодні трагедії російські інженери закладали вибухівку на даху колонії, де були "азовці".
А наприкінці жовтня у провінції Анкара, Туреччина, стався теракт в оборонному підприємстві компанії Turkish Aerospace Industries.
Читайте Новини.LIVE!