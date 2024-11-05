Росія планувала теракт у цивільних літаках до Канади та США

Літак логістичної компанії DHL. Фото: Wikimedia Commons

Логістична компанія DHL заявила, що вживе заходів для захисту своєї мережі, персоналу, активів та клієнтських вантажів через спроби Росії влаштувати теракт на цивільних літаках. Відомо, що шпигуни заховали у деяких товарах легкозаймисті речовини, які мали б передати літаком.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Росія хотіла влаштувати теракт на цивільних літаках

Росія намагалася влаштувати пожежу на цивільних літаках. Для цього шпигуни РФ відправили логістичною компанією DHL невеликі запалювальні пристрої з легкозаймистою речовиною, що містила магній, які заховали в електромасажерах.

Фахівці додали, що якби на борту літака справді зайнялася б пожежа, то бортова система пожежогасіння могла б не впоратися з магнієвим полум'ям, оскільки воно має значно вищу температуру горіння і його доволі важко загасити.

Цікаво, що в липні логістичні центри цієї ж поштової компанії у Німеччині та Великій Британії вже мали інциденти, коли на складах раптово виникли пожежі. Тоді "дивним чином" загорілися посилки — загорілися пристрої всередині деяких пакунків.

The Wall Street Journal із посиланням на європейських фахівців, які ознайомлені з розслідуваннями, повідомляє, що пристрої були частиною ширшої російської операції.

Зокрема електромасажери, які надійшли до Великої Британії з Литви, були спробою з'ясувати, як ефективно доставити такі запалювальні пристрої на борт літаків, які згодом прямуватимуть до Північної Америки.

Зазначимо, що Національна прокуратура Польщі заявляла про арешт чотирьох осіб, яких звинуватила в участі в диверсійних або терористичних операціях за завданням іноземної розвідки. Також Польща співпрацює з іншими країнами, щоб знайти ще щонайменше двох підозрюваних. Там хочуть перевірити канали передавання небезпечних посилок, які врешті-решт мали б надійти до США та Канади.

Російські шпигуни намагаються дестабілізувати ситуацію в світі

Глава польської зовнішньої розвідки Павел Шота заявив, що у цьому винні російські шпигуни. Він зауважив, що якби така терористична атака була здійснена, це стало б серйозною ескалацією Москви проти Заходу.

"Я не впевнений, що політичні лідери Росії усвідомлюють наслідки, якщо один з цих пакетів вибухне, що призведе до масових жертв", — сказав Шота.

Також джерела WSJ переконані, що російські шпигуни не змогли б втілювати настільки серйозні операції, особливо на цивільних літаках, без дозволу Кремля.

Нагадаємо, нещодавно звільнений з полону військовий ЗСУ розповів нові подробиці про терористичний акт в Оленівці. Він зазначив, що напередодні трагедії російські інженери закладали вибухівку на даху колонії, де були "азовці".

А наприкінці жовтня у провінції Анкара, Туреччина, стався теракт в оборонному підприємстві компанії Turkish Aerospace Industries.