Теракт в Оленівці — стали відомі нові деталі

Старший сержант Валерій Горішній. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нещодавно звільнений з полону військовий ЗСУ розповів нові деталі терористичного акту в Оленівці. Стало відомо, що напередодні теракту російські інженери заклали вибухівку на даху колонії, де були "азовці".

Про це повідомив старший сержант Валерій Горішній на Київському безпековому форумі для молоді, повідомили Новини.LIVE у п'ятницю, 1 листопада.

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Напередодні теракту в Оленівці російські інженери заклали вибухівку на даху колонії, де перебували полонені бійці "Азова".

Старший сержант Валерій Горішній, який місяць тому повернувся з полону, розповів, що спілкувався з одним із "азовців", який постраждав від теракту. Той розповів, що напередодні теракту росіяни крім вибухівки, заклали на даху ще й щось схоже на мастило — ймовірно, щоб покращити розповсюдження вогню територією колонії.

"Він особисто і інші хлопці були свідком того, що в день, коли їх переводили на той барак, перед тим інженери лазили на даху і закладали там якусь вибухівку чи щось. Потім один з інспекторів підійшов і сказав: "Вам сьогодні гаплик", — розповів військовий.

Валерій Горішній. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських полонених бійців, пролунали вибухи. Окупанти заявили, що удару завдали ЗСУ з HIMARS.

Раніше Новини.LIVE писали, що у другу річницю теракту в Оленівці українські та американські активісти зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сіетлі, Чикаго та Лос-Анджелесі на акцію пам'яті. Офіційно підтверджено, що в Оленівці загинуло щонайменше 53 увʼязнених українських захисників "Азовсталі".