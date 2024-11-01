Теракт в Еленовке — стали известны новые детали

Старший сержант Валерий Горишний. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Недавно освобожденный из плена военный ВСУ рассказал новые детали террористического акта в Еленовке. Стало известно, что накануне теракта российские инженеры заложили взрывчатку на крыше колонии, где находились "азовцы". Об этом сообщил старший сержант Валерий Горишний на Киевском форуме для молодежи, сообщили Новини.LIVE в пятницу, 1 ноября.

Теракт в Еленовке — новые детали

В преддверии теракта в Еленовке российские инженеры заложили взрывчатку на крыше колонии, где находились пленные бойцы "Азова".

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Старший сержант Валерий Горишний, месяц назад вернувшийся из плена, рассказал, что общался с одним из пострадавших от теракта "азовцев". Тот рассказал, что накануне теракта россияне, кроме взрывчатки, заложили на крыше еще что-то похожее на смазку — вероятно, чтобы улучшить распространение огня по территории колонии.

"Он лично и другие ребята были свидетелем того, что в день, когда их переводили в тот барак, перед тем инженеры лазили на крыше и закладывали там какую-то взрывчатку или что-то еще. Затем один из инспекторов подошел и сказал: "Вам сегодня гаплык", — рассказал военный.

Валерий Горишний. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, 29 июля 2022 года в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских пленных бойцов, раздались взрывы. Оккупанты заявили, что удар нанесли ВСУ из HIMARS.

Ранее Новини.LIVE писали, что во вторую годовщину теракта в Еленовке украинские и американские активисты собрались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе на акцию памяти. Официально подтверждено, что в Еленовке погибли по меньшей мере 53 заключенных, украинские защитники "Азовстали".