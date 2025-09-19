Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Главная Новости дня Россия расширит удары до 1000 атак в день в этом году — Умеров

Россия расширит удары до 1000 атак в день в этом году — Умеров

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 13:01
РФ может совершать до тысячи атак ежедневно - Умеров
Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

Россия планирует существенно увеличить количество атак по Украине и может осуществлять обстрелы до тысячи ударов в сутки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, отметив, что агрессор не демонстрирует никакого желания завершать войну.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в своем интервью для CNN.

Читайте также:

Россия планирует масштабное увеличение атак

Секретарь СНБО Рустем Умеров объяснил, что Россия комбинирует удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе. По его словам, до конца года Кремль может увеличить количество атак до тысячи в сутки. Это создает дополнительные вызовы для системы ПВО Украины.

"Нам, конечно, нужно больше средств ПВО. Нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Но Россия пытается увеличить количество атак — до тысячи в день, поэтому до конца года, думаю, они их расширят. И это свидетельствует о том, что РФ не имеет серьезного намерения завершить эту войну", — подчеркнул Умеров в интервью CNN.

По словам Рустема Умерова, после встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске интенсивность атак на Украину возросла. Он выразил благодарность партнерам из США и Европейского Союза за финансовую помощь в сфере обороны. Также Умеров напомнил, что НАТО ввело новый механизм поддержки украинской армии через программу PURL.

Напомним, что в Чернигове произошел взрыв, о котором первыми сообщили местные сообщества.

В течение последних суток российские войска осуществили массированные обстрелы нескольких населенных пунктов Донецкой области.

обстрелы Россия атака Рустем Умеров
Руслан Кулешов - редактор
Руслан Кулешов
